[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 삼진식품이 창립 73주년을 맞아 지난 1일 부산 본사에서 창립 기념행사를 개최했다고 2일 밝혔다.

삼진식품은 이날 기념식에서 10년 이상 장기근속자들에게 특별 포상으로 ‘순금 4돈 열쇠’를 각각 수여했다. 삼진식품은 장기근속 포상 제도를 도입한 이래 지금까지 총 51명의 임직원에게 금열쇠를 전달했다.

1953년 부산 영도구 봉래시장에서 시작해 올해로 창립 73주년을 맞이한 삼진식품은 긴 역사 속에서도 ‘사람이 곧 기업의 미래’라는 확고한 경영 철학을 바탕으로 직원들과 오랜 시간 함께하는 끈끈한 기업 문화를 다져왔다.

특히 올해는 최근 부산시로부터 ‘부산명문향토기업’으로 선정된 데 이어, 누적 장기근속 포상자가 50명을 돌파하며 그 의미를 더했다. 삼진식품의 이 같은 탄탄한 장기근속 문화는 지난 2013년 대한민국 최초로 ‘어묵 베이커리’를 선보이며 브랜드 혁신을 시작한 시점으로 거슬러 올라간다.

당시 박용준 대표는 공장 중심이던 기존 업무 환경에 별도의 사무 공간을 새롭게 마련하고 청년 채용을 확대하는 등, 삼진어묵의 신성장 동력을 뒷받침할 조직적 기틀을 다졌다. 이러한 혁신적인 시도는 고용 안정성이라는 결실로 이어졌다.

실제로 2013년과 2014년 ‘어묵 베이커리’ 최초 오픈 시기에 합류했던 인재들이 앞서 연이어 10년 장기근속을 달성하며 회사와 굳건한 동반 성장을 증명한 바 있다.

이처럼 삼진식품의 장기근속자 포상 인원은 2013년 브랜드 혁신 시기에 합류한 직원들이 본격적으로 10년 차를 맞이하기 시작한 지난 2023년을 기점으로 매년 가파른 증가세를 보이고 있다.

박용준 삼진식품 대표는 “기술은 따라올 수 있지만 함께 성장한 사람은 따라올 수 없다”라며 “앞으로도 모든 임직원이 세대와 직군을 넘어 장기적인 비전을 공유하고, 다 함께 100년 기업을 향해 탄탄하게 나아갈 수 있는 일터를 만들겠다”고 포부를 밝혔다