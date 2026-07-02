[헤럴드경제=나은정 기자] 2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패한 축구 대표팀의 사령탑이었던 홍명보 전 감독을 향한 여론이 쉽게 가라앉지 않는 모습이다. 캡틴 손흥민의 고향인 강원도 춘천에서는 ‘홍명보 출입금지’ 현수막을 내건 식당이 등장해 눈길을 끌고 있다.

2일 뉴스1에 따르면 강원 춘천시 후평동 먹자골목의 한 치킨집에는 ‘홍명보 출입금지’라고 적힌 대형 현수막이 내걸렸다.

가게 입구를 가득 채운 현수막은 지나가는 시민들의 시선을 단번에 사로잡았고, 이를 본 일부 시민들은 사진을 찍거나 웃음을 보이면서도 대표팀의 조별리그 탈락에 대한 아쉬움을 드러냈다고 한다.

특히 춘천은 한국 축구의 간판 손흥민의 고향인 만큼 실망감이 더욱 컸다. 이번 월드컵이 ‘라스트 댄스’(마지막 월드컵)가 될 수 있다는 전망 탓에 조기 탈락은 축구팬들에게도 더 큰 아쉬움으로 느껴졌다.

손흥민은 지난 1일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국하면서 심정을 묻는 취재진에 “죄송하다”며 말을 아꼈다.

반면 홍 전 감독을 향한 비판은 전국으로 번지는 분위기다.

앞서 지난 25일 남아프리카공화국과의 조별리그 3차전에서 졸전으로 패한 뒤 온라인상에는 한 편의점 출입문에 ‘홍명보 출입금지’라는 문구가 적힌 안내문 사진이 확산돼 화제가 됐다.

이후 경기도 안양시의 한 한식주점에서도 “홍명보는 출입 금지!”라는 안내문이 붙었고, 전북 김제의 한 고깃집도 “홍명보 국가대표 감독의 출입을 단호히 금지한다”는 문구를 내걸었다. 서울 마포구의 한 카페 역시 소셜미디어(SNS)에 홍 전 감독의 출입을 금지한다고 알리는 등 홍 전 감독을 향한 분풀이가 줄을 잇고 있다.

업주들은 하나같이 “이번 월드컵 경기를 보고 화가 많이 났다”고 입을 모은다.

한식주점을 운영하는 박윤수(35) 씨는 지난 28일 연합뉴스에 “손흥민 선수를 선발에 넣지 않았고, 이렇다 할 전술이 없어 보인다는 지적들도 많았다”며 “감독으로서 역량을 발휘하지 못했다는 것에 많은 분이 저처럼 화가 나고 아쉬웠을 것”이라고 말했다. 마포구 카페 업주도 “분이 안 풀려서”라고 출입 금지 이유를 밝혔다.

한편 보수성향 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 이날 홍 전 감독과 정몽규 대한축구협회장, 이임생 전 기술이사를 강요·협박·업무방해·업무상 배임 등 혐의로 고발했다.

서민위는 “홍 감독은 이번 월드컵에서 선수 개인기에 의지한 무(無)전술과 무(無)전략으로 선수에게는 고통, 국민에게는 모욕을 줬다”며 “능력에 맞지 않는 연봉을 국민 혈세로 받으면서도 제대로 사과 한마디 없이 사퇴했다”고 지적했다.