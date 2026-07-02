일상에서는 소파로…펼치면 맞춤형 척추 안마침대

소파와 안마침대(마사지베드) 기능을 모두 갖춘 하이브리드 웰니스가전이 나와 주목받는다.

세라젬(대표 이경수)이 소파와 안마침대 기능을 결합한 ‘리플랙스 마사지 소파베드’(사진)를 출시한다. 이는 하나의 제품으로 다양한 기능을 경험할 수 있는 ‘리플랙스’ 브랜드의 첫 제품이다. 1인가구나 2530세대를 대상으로 한다.

리플랙스 마사지 소파베드는 사용자 맞춤 척추마사지 기능과 공간에 조화롭게 스며드는 인테리어 친화적 디자인이 특징. 안마침대와 소파의 경계를 허물어 접으면 감각적인 소파, 펼치면 척추선을 따라 밀착 온열마사지를 받을 수 있게 하는 침대가 된다. 침실·거실·서재 등 다양한 공간에 어우러지는 디자인과 감각적 색상(토파즈옐로, 오트밀베이지, 스트로베리핑크)으로 출시된다.

세라젬 측은 “28년간 축적된 척추·온열 기술력이 적용됐다. 최대 65도까지 올라가는 직가열 온열도자를 통해 척추 전체에 집중 온열마사지를 제공한다”며 “척추 정밀스캔 기술을 기반으로 체형에 최적화된 마사지와 척추 마디마디 시원한 지압마사지를 구현한다”고 했다.