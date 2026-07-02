회사 “물리적 차단막과 줄기세포 배양액으로 피부 보호”

대웅제약아 동물의 손상된 피부를 보호하는 창상피복재 ‘베아좀’(사진)을 시판한다.

농림축산검역본부의 품목허가를 받아 국내에 공식 출시됐다. 관계사 시지바이오(대표 유현승)와 공동 개발한 제품으로, 동물용 점착성 투명 창상피복재(의료기기)다.

베아좀은 1도 화상이나 건조함, 창상 등으로 인해 피부장벽이 손상된 반려동물의 피부를 보호하고 오염을 방지한다고 한다. 손상부위에 밀착해 물리적 보호막을 형성하며, 상처부위의 건조화를 방지해 최적의 수분환경을 유지한다고 회사 측은 밝혔다.

함유된 줄기세포 배양액은 피부건강에 유효한 엑소좀과 성장인자를 다량 함유해 외부자극으로부터 피부를 보호하는 물리적 차단막과 시너지를 낸다고 했다. 이를 통해 손상된 피부부위에 고도화된 장벽 케어솔루션을 제공한다고 덧붙였다. 베아좀은 반려동물 헬스케어 기업 대웅펫의 유통망을 통해 전국 동물병원에 공급된다.

대웅제약은 “반려동물 헬스케어 제품을 동물용 의료기기 영역으로 넓혔다. 올 초 반려견 아토피 신약 품목허가를 신청해놓고 있다”며 “반려동물 치료옵션을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.