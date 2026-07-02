회사측 “멜라닌 생성 억제·색소침착 근본 개선”

유한양행(대표 조욱제)이 일상생활에서 간편하게 피부 색소침착을 관리할 수 있는 기미·주근깨 치료제 ‘멜라블리크림’(사진)을 새로 출시했다.

멜라블리크림은 히드로퀴논 4%를 주성분으로 하는 일반의약품이다. 기미, 주근깨, 노인성 검은반점 등 과도한 색소침착 부위에 점진적 색소 개선효과를 나타낸다고 유한 측은 밝혔다.

히드로퀴논은 기미의 원인인 멜라노사이트(멜라닌 생성세포)의 활성을 억제하고, 멜라닌 합성효소인 티로시나아제의 작용을 차단한다고 한다. 이를 통해 새로운 색소 생성을 막아주는 동시에 이미 피부에 축적된 멜라닌의 분해를 촉진해 피부색을 밝혀주는 역할을 한다고 덧붙였다.

유한 측은 “임상시험을 통해 그 효과를 입증했다. 기미환자를 대상으로 12주간 히드로퀴논 4%를 투여한 결과 투여군의 40%에서 색소반점의 완전 소실이 확인됐다”며 “이는 위약군의 개선율(10%) 대비 통계적으로 유의미하게 높은 수치”라고 했다.

색소침착 부위에 하루 1~2회 얇게 바르는 방식으로 편의성도 고려됐다. 성분 특성상 사용 중에는 자외선차단제를 반드시 병행해야 하며 장기연용은 피해야 한다고 회사 측은 전했다.