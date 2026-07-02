9개 분야 내·외부 전문가로 구성 이달부터 내년 3월까지 설계 평가

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국가철도공단은 제12기 기술 자문 설계심의분과위원 135명에게 위촉장을 수여하고 청렴 결의 워크숍을 개최했다고 2일 밝혔다. 이번에 위촉된 설계심의분과위원은 올해 3월 공개 모집을 통해 선발된 철도계획, 토목구조 등 9개 분야 내·외부 전문가들로 구성됐다. 이들은 이달부터 내년 3월까지 공단이 시행하는 기술형 입찰공사의 설계도서 평가 업무를 전담하게 된다.

공단은 이날 위촉식과 함께 진행된 청렴 결의 워크숍에서 청렴 서약식을 열고 공정하고 투명한 심의 기반을 다졌다. 특히 입찰참가자와 심의위원 간 비리 행위를 근절하기 위해 지난해 4월 제정한 청렴 신고포상제 운영 기준과 향후 개정 예정 사항 등을 공유하며 위원들의 청렴 의식을 고취했다.

새롭게 구성된 설계심의분과위원들은 당장 이달부터 대형 철도 사업 심의에 투입된다. 이달 예정된 남부내륙철도 제10공구(기본설계 기술제안)를 시작으로, 오는 9월에는 남부내륙철도 제1·7·9공구(실시설계 기술제안) 공사의 설계심의를 잇따라 맡게 된다.

현재 남부내륙철도 전체 14개 공구 중 10개 공구는 지난해 12월 이미 착공에 들어갔으며, 나머지 4개 공구는 올해 이들의 설계심의를 거쳐 최종 실시설계적격자(낙찰자)를 선정할 예정이다.

이안호 국가철도공단 이사장 직무대행은 “설계심의는 철도 건설의 안전성과 신뢰를 확보하는 핵심 과정”이라며 “위원들이 높은 전문성과 청렴 의식을 바탕으로 공정한 입찰문화 조성에 힘써주길 바란다”고 당부했다.

한편 국가철도공단은 지난 4월 감사 전문성 제고와 반부패 협력 강화를 위한 4자간 업무협약을 체결하기도 했다.