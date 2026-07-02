취임사서 ‘모두의 신뢰·견고한 성장·구조적 혁신·자율과 책임’ 4대 핵심 가치 제시 자본 확충·그룹 시너지로 종투사 도약 추진

[헤럴드경제=송하준 기자] 최광진 IBK투자증권 대표가 종합금융투자사업자(종투사) 도약과 중소기업 특화 경쟁력 강화를 핵심 과제로 제시하며 ‘신뢰를 바탕으로 함께 성장하는 IBK투자증권’을 새 경영 비전으로 제시했다.

최 대표는 2일 공개한 취임사에서 “‘믿음이 없으면 설 수 없다’는 무신불립(無信不立)의 자세로 ‘신뢰를 바탕으로 함께 성장하는 IBK투자증권’을 만들겠다”며 ‘모두의 신뢰’, ‘견고한 성장’, ‘구조적 혁신’, ‘자율과 책임’을 4대 핵심 가치로 제시했다.

그는 “금융회사의 가장 중요한 자산은 신뢰”라며 “고객 중심 경영과 금융소비자 보호를 강화하고 내부통제와 리스크관리 체계를 지속적으로 고도화해 고객이 믿고 거래할 수 있는 차별화된 금융환경을 만들겠다”고 말했다.

종투사 도약을 위한 성장 전략도 내놨다. 최 대표는 “외형 확대보다 안정적인 수익 기반 위의 균형 있는 성장이 중요하다”며 “전 사업부문의 균형 있는 성장과 함께 자본 확충을 추진해 종투사로 도약할 수 있는 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.

이어 “IBK금융그룹의 네트워크와 자본시장 전문성을 결합해 그룹 시너지를 확대하고 기업공개(IPO), 인수금융, 중소기업 경영승계 지원 사모펀드, ‘IBKS 패밀리오피스’ 등을 통해 경쟁력을 높이겠다”고 덧붙였다.

중소기업 특화 증권사로서의 역할도 더욱 강화하겠다는 방침이다. 그는 “중소·벤처기업에 대한 모험자본 공급을 지속 확대하고 혁신기업 성장을 지원하는 자본시장 본연의 역할을 강화하겠다”며 “‘IBK’라는 정책금융의 신뢰를 바탕으로 믿음직한 자본시장 파트너로 자리매김하겠다”고 강조했다.

최 대표는 “제대로 준비하지 않으면 경쟁에서 뒤처져 따라갈 수 없는 상황에 놓일 수 있다는 절박한 심정”이라며 위기의식을 드러냈다. 이어 “예금과 부동산에 머물던 자금이 자본시장으로 이동하는 ‘머니무브(Money Move)’로 증권업계에는 새로운 성장 기회가 열리고 있지만 대형사와 중소형사 간 양극화도 심화하고 있다”며 “차별화된 전문성과 변화에 대한 실질적인 대응이 무엇보다 중요하다”고 진단했다.

미래 성장동력 확보를 위한 혁신도 강조했다. 그는 “정부가 추진하는 생산적 금융을 선도하고 혁신기업 지원과 인프라 프로젝트에 적극 참여하겠다”며 “토큰증권(STO), 스테이블코인 등 새로운 디지털 금융 환경에 선제적으로 대응하고 인공지능(AI)을 업무 전반에 활용해 생산성과 의사결정 체계를 고도화하겠다”고 말했다.

조직문화와 관련해서는 성과 중심 책임경영을 강화하겠다는 의지도 밝혔다. 최 대표는 “지시가 아닌 목표를 공유하고 통제가 아닌 신뢰를 바탕으로 함께 성과를 만들어가는 문화를 만들겠다”며 “권한과 책임이 일치하는 공정한 평가와 보상 체계를 확립하겠다”고 말했다.

1965년생인 최 대표는 부산진고와 고려대 경제학과를 졸업한 뒤 미국 아이오와대에서 MBA를 취득했다. 1992년 IBK기업은행에 입행해 전략기획팀장과 투자금융부장, 기업투자금융(CIB)그룹장 등을 거쳤으며 지난해부터 IBK투자증권 경영총괄(COO) 부사장을 맡아 은행·증권 간 시너지 사업과 중소기업 특화 전략을 이끌어왔다. 지난달 30일 임시주주총회와 이사회를 통해 제8대 대표이사로 선임됐다.