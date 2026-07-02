조선 노사정 협의체, 2022년 이후 처음 이달 중 킥오프 회의 노동계는 양대 노총 참여

[헤럴드경제=박혜원 기자] 고용노동부가 조선 업계와 함께 마련하는 ‘노사정 협의체’에 산업통상부도 참여를 긍정적으로 검토하고 있는 것으로 파악됐다. 당초 노동계가 요구한 노사 협의에 정부 관계 부처들까지 합류하면서 기구 규모가 확대되는 분위기다.

2일 헤럴드경제 취재에 따르면 산업통상부는 고용노동부와 조선업계 노사가 참여하는 사회적 대화 협의체 참여 여부를 최종 검토 중이다. 이들은 구성원을 확정해 이달 내 킥오프 회의를 열고, 이르면 다음달부터 활동을 시작한다는 계획이다.

해당 기구는 국내 조선사 노조 8곳이 참여하고 있는 조선업종노조연대(조선노연)가 한국조선해양플랜트협회에 ‘노사’ 협의체 형식으로 먼저 제안했다. 이후 양 기관이 논의하는 과정에서 정부 참여까지 확정돼 ‘노사정’ 형식으로 확대됐다.

조선 업계에 노사정 협의체가 꾸려지는 것은 대우조선이 한화그룹에 매각되는 과정에서 발생한 대규모 파업으로 수백억원대 손해배상 소송까지 불거진 지난 2022년 이후 처음이다.

정부 측에선 노동부가 일찌감치 참여를 공식화했다. 김영훈 노동부 장관은 지난 5월 열린 울울산동부고용노동지청 출범식에서 “K-조선 재도약을 위한 사회적 대화 협의체를 속도감 있게 출범하겠다”고 언급한 바 있다.

이후 논의 과정에서 노동계가 산업부 참여까지 요청한 것으로 알려졌다. 노동 분야에서 현재 논의되는 인공지능 전환(AX) 관련 고용 문제뿐 아니라 마스가(MASGA) 등 미국 정부와의 조선업 협력 현안도 함께 다뤄야 한다는 이유에서다.

노동계에서는 다수 단체가 참여를 이미 확정했다. 조선노연에 이어 양대 노총인 민주노총 금속노조와 한국노총 금속노련이 참여할 예정이다. 사용자 단체로는 한국조선해양플랜트협회가 나선다. 일부 기업이 직접 참여할지 여부는 아직 논의 중이다.

이에 당초 협의체가 논의하는 의제 역시 앞서 조선노연이 요구했던 고용 문제에서 확대될 것으로 보인다. 협의체에 참여하는 한 관계자는 “우선 협의체가 출범하면 의제는 처음부터 다시 설정할 것”이라며 “노사가 특정 의제들을 논의하면 정부가 이를 중재하는 방식으로 진행될 것”이라고 말했다.

조선업계 관계자는 “AI 도입이 가속화되고 있는 조선 업계에 아직 표준적인 노사 합의 틀이 마련되지 않은 상황에서, 노조 우려는 계속되고 있어 정부 중재가 필요한 상황”이라며 “올해 조선업계 하투가 본격화하기 전에 선제적으로 시급한 논의들을 일단락할 것”이라고 말했다.