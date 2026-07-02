2008년 트럭서 탄생해 美 100여개 매장 운영 투썸플레이스 손잡고 진출…1호 강남점 오픈 “인공첨가물·안정제無, 달걀노른자 2배 이상” 싱글, 5500원…4가지 비건 플레이버도 판매

[헤럴드경제=김진 기자] “한국인들이 가진 고급스러운 미식(美食) 정신에 기여할 수 있어 기쁩니다.”

미국 뉴욕의 프리미엄 아이스크림 브랜드 ‘밴루엔(Van Leeuwen)’이 한국에 상륙했다. 공동 창업자이자 최고경영자(CEO)인 벤 밴루엔은 2일 서울 강남구 강남역 인근에서 열린 오픈 기념 미디어 행사에서 “한국에서도 미국과 마찬가지로 새로운 맛과 재료를 선보일 예정”이라며 이같이 밝혔다.

밴루엔은 지난 2008년 뉴욕 브루클린의 아이스크림 트럭 한 대에서 탄생했다. ‘아이스크림 트럭은 저렴하다’는 이미지를 깨고, 최고급 재료로 만든 프리미엄 아이스크림을 선보였다. 에드 시런, 사브리나 카펜터 등 글로벌 스타들이 꼽은 브랜드로도 유명하다. 올해 1월 기준 미국 주요 도시에서 100개 이상의 직영 스쿱매장을 운영 중이며, 1만개가 넘는 유통 채널에서 판매되고 있다.

국내에는 투썸플레이스와 올해 2월 마스터프랜차이즈 계약을 맺고 진출했다. 1호점인 강남점도 투썸플레이스 센트럴강남점 옆에 자리 잡았다.

문영주 투썸플레이스 대표이사는 이날 “밴루엔은 투썸플레이스가 추구해 온 프리미엄 디저트의 방향성과 맞닿은 브랜드”라며 “최고의 아이스크림을 만든다는 확고한 철학과 뛰어난 제품력으로 한국 소비자에게 새로운 프리미엄 아이스크림 경험을 선사하고, 국내 아이스크림 시장의 신선한 변화를 만들어낼 것”이라고 말했다.

그러면서 “투썸플레이스의 새로운 비전은 고객에게 가장 사랑받는 글로벌 F&B 플랫폼으로 성장하는 것”이라며 “밴루엔은 투썸플레이스가 글로벌 시장으로 사업 영역을 확대하고, 세계적인 경쟁력을 갖춘 우수한 브랜드를 발굴·도입해 글로벌 멀티 브랜드 기업으로 도약하겠다”고 강조했다.

최고급 바닐라빈·피스타치오…싱글스쿱 5500원

밴루엔 제품은 달걀노른자와 우유·크림·사탕수수 설탕·소금을 주재료로 한다. 맛에 따라 달라지는 원료 역시 최고급이다. 예를 들어 시그니처 메뉴인 ‘바닐라빈’에는 마다가스카르산 버번 바닐라빈을 통째로 갈아넣는다. ‘시칠리안 피스타치오’에는 이탈리아 시칠리아 에트나 화산 토양에서 2년마다 수확되는 고급 피스타치오 원물을 사용한다.

김신영 투썸플레이스 총괄 부사장은 “어떠한 인공적 첨가물이 들어가지 않고, 인공 색소나 안정제도 들어가지 않는다”며 “일반 아이스크림에 비해 달걀 노른자가 2배 이상 들어가 묵직하고 진한 풍미를 느낄 수 있다”고 설명했다.

한국에는 총 24가지 맛을 선보인다. 시그니처는 ▷바닐라빈 ▷시칠리안 피스타치오 ▷얼그레이티 ▷민트칩 ▷브라운 슈가 쿠키도우 브라우니 총 5가지다. 비건 메뉴 4가지도 판매한다. 미국에서 출시해 화제가 된 ‘맥 앤 치즈’, ‘피자’, ‘선크림’ 맛처럼 향후 새로운 맛을 출시할 계획이다.

가격은 ▷싱글(100ｇ·1가지) 5500원 ▷더블(120ｇ·2가지) 6500원 ▷트리플(180ｇ·3가지) 9500원 ▷파인트 또는 파인트 샘플러(330ｇ·3가지) 1만5500원 ▷쿼터(620ｇ·4가지) 2만7500원이다. 1000원을 추가하면 와플이나 토핑을 더할 수 있다. 총 5가지 선데 메뉴와 3가지 밀크쉐이크는 각 8500원이다.

김 부사장은 “사이즈(중량)는 다르지만 미국 싱글컵이 8~9달러로, 현재 환율을 적용하면 1만4000원 수준”이라며 “최대한 합리적으로 고객분들이 맛보실 수 있도록 가격을 책정했다”고 설명했다. 국내 판매되는 주요 프리미엄 아이스크림 업체들의 싱글컵 가격은 배스킨라빈스(3900원), 폴 바셋(4300원), 벤슨(5300원) 등이다.

‘노란 아이스크림 트럭’ 구현한 바닐라빛 매장

강남점은 1호점인 만큼 밴루엔의 정체성을 담는 데 초점을 맞췄다. 밴루엔의 시그니처 메뉴 중 하나인 ‘바닐라’를 주제로 매장 내·외부를 연한 노란색으로 채웠다. 인공 첨가물을 더하지 않는 브랜드 철학을 반영해 장식을 최소화하고 단색의 깔끔한 인상을 남겼다.

고객이 제품을 마주하는 계산대는 마치 트럭처럼 꾸몄다. 제품을 진열한 벽면 냉동고도 트럭의 창을 엿보는 듯한 디자인으로 마감했다. 밴루엔이 창업 초기에 사용했던 아이템을 진열하고, 현지 사진도 배치했다. 밴루엔의 대표 철학인 ‘A LIFE WITHOUT ANYTHING GOOD IS BAD(좋은 것이 전혀 없는 삶은 나쁘다)’ 문구도 장식했다.

밴루엔은 3일 강남점 오픈을 시작으로 이달 매장을 3곳까지 늘린다. 오는 23일 신세계백화점 강남점 지하 1층 스위트파크에 2호점이 문을 연다. 3호점인 신논현역점도 이달 중 개점한다. 중장기적으로는 미국 현지에서 다양한 맛을 시도하는 특수 매장인 ‘플레이버 랩’을 국내에 여는 방안을 검토하고 있다.

한편 밴루엔의 진출로 강남역 상권 내 프리미엄 아이스크림 경쟁은 치열해질 전망이다. 강남역 인근에는 배스킨라빈스, 폴 바셋, 벤슨이 다수의 매장을 운영 중이다.