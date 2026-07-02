발로건 득점 뒤 후반 퇴장 악재 수적 열세 극복하고 추가골 쐐기

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 북중미 월드컵 공동개최국 미국이 16강에 진출했다.

미국은 2일(이하 한국시간) 미국 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 대회 32강전에서 보스니아 헤르체고비나에 2-0으로 이겼다.

전반 막판 선제골을 뽑아낸 골잡이 폴라린 발로건이 후반 중반 퇴장당해 위기에 몰린 미국은 후반 37분 말리크 틸먼의 프리킥 골이 터지면서 살 떨린 승부를 승리로 끝냈다.

미국은 2-0으로 이겼던 2002년 한일 대회 16강 멕시코전 이후 24년 만에 월드컵 토너먼트에서 승리를 맛봤다. 미국은 한일 대회 이후 3차례 토너먼트에 올랐으나 매번 첫판인 16강전에서 짐을 싸야 했다. 미국은 월드컵에서 유럽 팀을 상대로 13경기 연속 무승(6무 7패)에 그쳤던 징크스도 털었다.

미국의 16강전 상대는 세네갈을 상대로 3-2 역전극을 펼쳐 보인 벨기에다. 미국과 벨기에의 16강전은 7일 오전 9시 시애틀 스타디움에서 킥오프한다.

전반 31분 수비수를 제치고 때린 왼발 슈팅의 오프사이드 판정에 아쉬움을 삼킨 발로건이 전반 막판 행운을 섞어 선제 득점을 완성해냈다. 전반 45분 말리크 틸먼의 전진 패스가 보스니아 선수 둘의 발을 잇달아 맞고서 문전으로 쇄도하던 발로건 앞으로 왔다. 발로건은 왼발 슈팅으로 골대를 갈랐다.

후반에도 경기를 주도하던 미국은 후반 19분 발로건이 공중볼 경합중 타리크 무하레모비치의 발목을 밟아 레드카드를 받으며 위기에 놓였다. 그러나 후반 37분 수적 역세를 극복하고 틸먼이 프리킥 직접 슈팅으로 추가 골을 뽑아 승리를 굳혔다.

미국의 16강 진출에 앞서 공동개최국인 멕시코와 캐나다도 각각 16강에 진출했다.