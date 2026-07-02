첫복음화와 신설개별교회부서 위원…임기 5년

[헤럴드경제=김현경 기자] 천주교 서울대교구장 정순택 대주교가 교황청 복음화부 첫복음화와 신설개별교회부서(Dicastery for Evangelization, Section for the First Evangelization and New Particular Churches) 위원으로 임명됐다. 임기는 5년이다.

교황청은 6월 30일(현지시간) 정순택 대주교를 비롯해 복음화부 첫복음화와 신설개별교회부서의 신임 위원 20여 명의 명단을 발표했다.

교황청 복음화부는 교황령 ‘복음을 선포하여라’에 따라 설립된 부서로, ‘세계복음화부서’와 ‘첫복음화와 신설개별교회부서’로 구성돼 있다. 교황이 직접 주재한다.

정순택 대주교가 위원으로 임명된 첫복음화와 신설개별교회부서는 첫 복음화 지역에서 복음 선포와 신앙 생활의 심화를 지원하고, 교회 관할 구역의 설정과 변경, 주교 임명과 관련된 업무를 담당한다. 신생 개별 교회들이 성장하고 자립해 나갈 수 있도록 돕고, 주교회의, 축성생활회, 사도생활단, 단체 및 교회 운동 등과 협력해 선교 활동을 촉진한다. 이 밖에도 소관 지역 교회들의 5개년 보고서와 사도좌 정기 방문 관련 업무를 맡으며, 교황청 전교기구를 통해 선교 협력을 증진하는 역할을 수행한다.

정 대주교는 서울대학교 공과대학 공업화학과를 졸업한 뒤 가톨릭대학교 대신학교에서 수학했다. 1986년 가르멜 수도회에 입회했으며 1992년 사제품을 받았다. 2013년 서울대교구 보좌 주교로 임명돼 2014년 주교품을 받았고, 2021년 서울대교구장 겸 평양교구장으로 임명됐다. 현재 주교회의 상임위원, 한국천주교중앙협의회 이사, 주교회의 성직주교위원회 위원장, 국내이주사목위원회 위원장, 한국 주교회의 시노드 대표 등을 맡고 있다.

현재 한국 성직자 중 교황청 부서 위원으로는 유흥식 추기경(교황청 경신성사부, 교회법부, 문화교육부, 복음화부 세계복음화부서, 주교부 위원, 교황청 바티칸시국위원회 위원), 김희중 대주교(교황청 그리스도인일치촉진부 위원), 이성효 주교(교황청 문화교육부 위원), 장신호 주교(교황청 경신성사부 위원)가 있다.