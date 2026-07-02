- 풍수해·폭염 대비, 24시간 재해대책본부 가동…AI, 빅데이터 기반 전국 상시 모니터링

[헤럴드경제= 이권형기자] 폭염과 장마, 태풍 등 여름철 기상이변에 대비해 열차 운행안전 관리를 지원하는 컨트롤타워가 가동되고 있다.

한국철도공사(코레일)은 여객, 광역, 물류, 시설, 전기, 차량 등 분야별 상시 모니터링하는 재해대책본부를 24시간 가동하고 있다고 2일 밝혔다.

코레일 재해대책본부는 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT), 빅데이터 기반 안전관리체계를 구축하고 전국 철도 현장의 상황을 실시간으로 확인하고 있다.

또한, 사내 업무망에 있는 ‘철도 기상정보 모니터링’ 시스템을 통해 기상특보와 레일온도, 강수량 등 여름철 주요 안전정보를 현장까지 공유한다. 시설·전기·건축 등 기술 부서와 역무·승무 등 고객 접점 부서 간 긴밀한 협력체계도 마련했다.

지난 6월에는 장마와 집중호우에 대비한 시설물 점검을 완료했다. 철도 터널 등의 지하수 배수를 위한 집수정 154곳을 일제 점검하고, 배수로와 낙석 우려구간, 비탈사면 등 취약개소를 정비했다. 과거 수해나 침수 피해를 입었던 곳은 재발 방지에 중점을 두고 관리를 강화했다. 또 선로 인접 공사현장에서는 크레인 전도 예방조치를 시행하고, 노반침하 등 위험개소 점검을 마쳤다.

낙뢰 피해를 예방키 위해 통신·신호설비의 접지장치 1734개소에 대한 정밀진단을 실시하고, 전차선 주변 지장수목을 제거하는 등 열차 운행에 영향을 줄 수 있는 위험요인도 사전에 정비했다.

폭염 대비 종합 안전대책도 마련했다. 우선, 폭염으로 인한 선로변형을 예방하기 위해 레일온도 관리와 선로 점검을 강화했다.

전국 349곳 선로에 구축된 레일온도 관리시스템에 AI 기반의 4520개 가상센서를 추가해 온도 변화를 더 촘촘하게 확인하고 있으며, 레일온도가 일정 기준 이상 상승하면 전국 599곳에 설치된 자동살수장치를 가동해 선로 온도를 낮춘다. 통풍이 원활하지 않거나 일조량이 과다한 취약구간 240km에는 온도저감 효과(4~5℃)가 있는 차열페인트를 도포했다.

쾌적한 열차 이용을 위해 차량과 역사 시설 관리를 강화했다. 철도 차량 냉방장치를 전수 정비하고, 역사의 대형 냉방시설 174곳과 공조기 562대를 사전 점검했다. 80여 개 역에는 물수건, 생수, 부채 등 비상용품을 확보하고, 폭염 시 안내방송과 현장 안내를 강화해 이용객 불편을 최소화할 계획이다.

현장 직원 보호에도 힘쓰고 있다. 실외 근무자의 온열질환 예방을 위해 보호구를 지급하고, 작업 현장별 체감온도를 수시로 확인해 작업 시간 조정을 권고하고 있다. 충분한 휴식과 수분 섭취, 그늘 확보 등 열사병 예방수칙도 지속적으로 안내하고 있다.

한국철도공사 이세형 안전부문장은 “극한호우와 폭염이 일상이 된 기후재난 상황을 고려해 철도 시설물과 열차 운행 안전 관리에 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.