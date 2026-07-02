[헤럴드경제=조용직 기자] 캘러웨이 어패럴이 본격적인 무더위가 시작되는 여름을 맞아 A.I.(Advanced Inspiration) 퍼포먼스 컬렉션의 냉감·통기 기능성 제품을 라운드 추천 아이템으로 제안한다고 2일 밝혔다.

해당 제품은 7월의 덥고 습한 필드에서도 가볍고 쾌적한 라운드를 즐길 수 있도록 냉감 기능과 통기성에 초점을 맞춘 얇고 가벼운 나일론 혼방 트리코트 소재를 적용했다. 우수한 신축성으로 스윙 시 자유로운 움직임을 도와 경기 내내 안정적인 활동성을 지원한다.

A.I. 컬렉션의 대표 아이템 중 하나인 남성 폴로 티셔츠와 여성 카라 배색 티셔츠는 캘러웨이 용품의 트리플다이아몬드 심볼을 활용한 디자인 타공을 등판에 적용했다.

캘러웨이 어패럴은 2026 시즌부터 KPGA와 KLPGA 투어 정상급 선수 함정우, 이가영 프로와 공식 의류 후원 계약을 체결, 기어와 어패럴 전반에서 ‘프리미엄 퍼포먼스’ 가치를 함께 구현해 나가고 있다.

캘러웨이 어패럴 관계자는 “A.I. 여름 컬렉션은 기능성 소재를 바탕으로 골퍼들이 무더위 속에서도 경기력에 집중할 수 있도록 돕는 제품”이라며 “정점에 이른 더위 속에서도 최상의 퍼포먼스와 스타일을 동시에 완성하는 여름 라운드 룩을 제안하고자 한다”고 전했다