터미널 운영사와 운송사 대상, 설명회 개최

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 이달부터 9월까지 3개월간 환적운송시스템(TSS) 집중운영기간 시행을 통해 부산항 전 부두 내 시스템 활성화와 고도화를 추진할 계획이라고 2일 밝혔다.

환적운송시스템은 컨테이너 운송차량이 부두에 진입 시 최적의 컨테이너를 할당하는 통합운송관리 시스템으로 부산항의 환적 운송 효율성을 높이기 위해 지난해 7월 전 부두에 도입됐다.

이를 위해 BPA는 지난 1일 부산항 이용 터미널 운영사와 운송사를 대상으로 환적운송시스템 활성화를 위한 시스템 인센티브 설명회를 개최했다. 이날 설명회에서는 시스템의 주요 기능과 개선사항을 소개하고, 인센티브 제도도 함께 안내했다.

BPA는 올해 한시적으로 인센티브 제도를 운영하며, 일정 기준 이상 해당 시스템의 이용실적을 달성한 부산항 이용 운송사에 인센티브를 지급할 예정이다. 올해 인센티브 지급규모는 총 4억원으로, 개별 운송사의 시스템 이용실적을 반영해 지급할 계획이다.

이번 집중운영기간 동안 BPA는 부산항 터미널 운영사, 선사, 운송사 등과 함께 신속한 대응과 현장 소통을 위한 협력체계를 가동한다. 또 각 부두별 전산 및 운영담당자가 시스템 관련 지원을 전담하는 한편 BPA는 24시간 문의사항 대응, 현장의견 수렴 등을 통해 시스템 안정성과 편의성을 높이며 환적운송시스템 활성화를 위해 협력한다는 방침이다.