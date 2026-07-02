[헤럴드경제=조용직 기자] 대한체육회(회장 유승민)는 2026 아이치나고야하계아시아경기대회에 출전하는 대한민국 국가대표 선수단의 광고 출연 및 경기복·장비 가이드라인을 배포했다고 2일 밝혔다.

아시아올림픽평의회(OCA)는 아시안게임의 상업적 가치와 공식후원사의 권리를 보호하는 동시에 참가자의 권익을 보장하기 위해 국제올림픽위원회(IOC) 올림픽헌장의 원칙을 준용하고 있다. 이에 대한체육회는 선수, 지도자 및 관계자와 종목단체, 공식후원사 및 비후원사 등이 관련 규정을 쉽게 이해하고 준수할 수 있도록 이번 가이드라인을 마련했다.

가이드라인에 따르면 아이치나고야아시안게임 참가자는 일정 요건을 충족하고 대한체육회의 사전 승인을 받은 경우 대회 기간(2026년 9월 16일~10월 6일)에도 비후원사의 일반 광고(Generic Advertising)에 출연할 수 있다.

비후원사는 대회 50일 전인 이달 28일 이전부터 광고를 시작해야 하며, 광고 승인 신청서와 광고 계획안을 같은 달 21일까지 대한체육회 마케팅실에 제출해야 한다. 또한 참가자의 SNS 운영 기준과 비후원사 대상 감사 메시지 게시 기준 등 대회 기간 중 준수해야 할 세부 사항도 가이드라인을 통해 확인할 수 있다.

경기복 및 장비 가이드라인에는 경기복·장비의 광고성 표시 금지와 제조사 표시 기준, 시상식 및 공식 인터뷰 시 착용 기준 등 국제 규정에 따른 세부 사항을 담았다.

대한체육회는 선수단과 종목단체가 경기복 및 장비 제작 단계부터 관련 규정을 충분히 숙지하여 국제대회에서 발생할 수 있는 불이익을 예방할 것을 당부했다.