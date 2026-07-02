재난예방 공모에 ‘지능형 로봇 하수관로 안전관리’ 선정 AI가 균열·누수·침하 등 자동 탐지분석해 보수순위 결정

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시가 다음달부터 연말까지 총 1억2500만원의 사업비를 투입해 첨단 로봇과 인공지능(AI) 기술 기반 하수관로 자동탐지 장비를 도입한다.

시는 ‘2026년 자치단체 재난 예방활동 지원사업’ 공모에 ‘지능형 로봇 구매 부산형 하수관로 스마트 안전관리 사업’이 최종 선정됐다고 2일 밝혔다. 이번 사업은 최근 대규모 지하 굴착과 하수관로 노후화로 급증하고 있는 지반 침하(싱크홀) 현상에 AI를 활용, 선제 대응하기 위해 마련됐다.

기존 하수관로 점검은 CCTV 육안 확인 및 사후확인 방식에 의존해 광범위한 관로 구간의 전수 조사가 어렵고 판독 오류의 우려도 있었다. 이에 시는 첨단 로봇과 AI 기술을 융합해 육안으로 식별할 수 없는 위험 요인을 사전 포착하는 ‘스마트 예방 행정’으로 패러다임을 전환할 계획이다.

우선 지능형 이동로봇을 도입한다. 고위험 밀폐공간인 하수관로에 인력 대신 궤도형·바퀴형 반자율주행 로봇을 투입해 작업자의 안전을 확보하고 조사 효율성도 향상시킨다. 도입되는 로봇에는 고화질 카메라, 3D 레이저 스캐너, 초음파 및 가스 센서 등 정밀 다중센서를 탑재해 관로 내부의 균열과 유해가스 등을 정밀 측정한다.

하수관로의 결함은 AI가 자동 판독한다. 수집된 영상과 센서 데이터에는 AI 딥러닝 분석 알고리즘이 적용된다. AI가 ▷균열 ▷파손 ▷누수 ▷침하 ▷나무뿌리 침입 ▷퇴적물 등 6대 주요 결함을 스스로 탐지하고 분석하는 것이다. 기존의 사후 약방문식 정비에서 벗어나 AI가 선제적 보수의 우선 순위를 결정하게 된다.

부산시는 이번 사업으로 하수관로 결함을 조기 진단해 지반침하 등 대형 사회재난을 예방하고 시민들의 불안감도 크게 해소할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 재난 발생 때 수반되는 각종 시설복구비와 보상금 등 사후 비용도 대폭 절감될 것으로 보고 있다.

김기환 시 시민안전실장은 “인력 접근이 어려운 지하공간에 첨단 로봇과 AI를 투입함으로써 하수관로 점검의 안전성과 정확성이 비약적으로 높아질 것”이라며 “이번 사업을 통해 축적된 데이터를 바탕으로 부산을 세계 최고 수준의 스마트 안전 도시로 만들어가겠다”고 말했다.