건강 위험 요인·검사 수치 변화 추이 분석 마이데이터 2.0 통해 금융·건강 인프라 구축 속도

[헤럴드경제=서상혁 기자] 뱅크샐러드는 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원이 주관하는 ‘마이데이터 서비스 지원사업’에 최종 선정됐다고 2일 밝혔다.

이에 따라 뱅크샐러드는 의료와 건강 데이터를 활용한 ‘의료 마이데이터 대국민 서비스’ 개발에 나선다.

개인의 건강∙의료데이터는 여러 의료기관에 흩어져 있어 스스로 조회하거나 관리하기 어려웠던 탓에, 질환을 추적하거나 예방하는 데 한계가 있었다.

뱅크샐러드는 통계적 발병률 서비스와 의료 마이데이터를 질환 중심으로 재구성해 고객의 건강 관리 방향을 제시한다는 구상이다.

구체적으로 건강 위험요인 대시보드, 건강 위험요인 분석, 검사수치 변화 추이 분석, 맞춤형 예방관리 가이드를 구축해 공복혈당 등 건강 관련 지표를 보여줄 예정이다.

뱅크샐러드는 지난해 ‘마이데이터 2.0’을 선보이며 금융과 건강 데이터 인프라 구축에 속도를 내고 있다.

뱅크샐러드 관계자는 “흩어져 있던 건강∙의료데이터를 통합해 고객이 스스로 건강의 우선순위를 판단하고, 관리할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.