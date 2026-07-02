“보완수사권 폐지 논의 TF 구성”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 2일 “민주당은 오직 국민만 바라보며 7월 임시국회를 소집하겠다”고 했다.

한 직무대행은 이날 오전 국회에서 열린 정책조정회의에서 “국민 삶에 쉼표가 없듯 국회도 마찬가지”라며 이같이 밝혔다.

그는 “신속하게 임시회를 소집하고 위원장이 선출된 11개 상임위원회만이라도 먼저 회의를 열어 시급한 민생 현안을 살피겠다”며 “국정 과제 완수와 대한민국 대도약에 당력을 집중하겠다”고 말했다.

이어 “국민의힘에 엄중히 묻는다. 국회의장 권한에 따른 상임위 (의원 명단) 배정마저 거부하고 전원 사임계를 제출해 국회를 마비시키려는 이유가 도대체 뭐냐”며 “민생마저 보이콧해서는 안 된다”고 덧붙였다.

한편 민주당은 검찰의 보완수사권 폐지 문제 논의를 위한 형사소송법 개정 태스크포스(TF)를 구성한다고 밝혔다.

한 직무대행은 “TF에서 수사권과 기소권의 완전한 분리, 보완수사권 폐지라는 시대적 과제를 빈틈없이 완수할 방안을 신속히 강구하겠다”며 “치열한 토론과 깊이 있는 숙의로 모든 지혜를 모아 빠른 시간 안에 완성도 높은 개정안을 도출하겠다”고 말했다. TF는 원내대표단, 정책위, 법제사법위원회를 중심으로 구성된다.