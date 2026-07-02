“복지부·행안부 협력으로 AI활용 복지전달체계 변화 가능”

[헤럴드경제=배문숙 기자]한성숙 국무총리는 2일 취임식에 앞서 주재한 비상경제점검회의에서 “서민 생활에 부담이 되는 물가 관리에 최우선 집중해야 한다”고 강조했다.

한 총리는 이날 정부세종청사에서 열린 14차 비상경제점검회의에서 “민생 밀접 품목의 가격 동향을 실시간 모니터링하고 맞춤형 수급 대책을 신속하고 과감하게 집행하는 등 물가 안정에 무엇보다 최우선을 다해주시기 바란다”며 이같이 당부했다.

그러면서 “미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)를 체결하고 실무 회담을 이어감에 따라 국제유가가 전쟁 이전 수준으로 하락하는 등 중동정세 안정화에 대한 기대감도 커지고 있다”고 평가했다.

한 총리는 “하지만 결코 방심할 수 있는 상황은 아니다. 우리 경제는 여전히 위기 상황”이라며 “고유가와 고환율 상황에 더해 주요국의 기준금리 인상 가능성까지 커지고 있는 상황이라 정부의 밀착 대응이 필요하다”고 짚었다.

또 “취약계층 보호를 위해 복지 사각지대 해소에도 신경 써야 할 것”이라며 “복지부와 행안부가 협력하면 정부가 보유한 공공데이터와 인공지능(AI) 기술을 적극적으로 활용해 위기 가구를 선제적으로 발굴하는 등 복지전달체계에 획기적인 변화도 가능할 것이라 생각한다”고 강조했다.

이어 “중동정세 안정화에 대비해 대(對) 중동 협력 강화 방안도 미리 준비해야 한다”며 “수출을 회복시킴과 동시에 전후 복구 노력에 우리가 기여할 수 있는 방안 등도 적극 발굴해 주시기를 바란다”고 주문했다.

한 총리는 호르무즈 해협에 발이 묶여있던 우리 선박 26척 가운데 24척이 빠져나온 점에 대해 “선원과 선사 여러분들, 관계부처 공직자들에게 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “정부는 남은 2척의 선박과 우리 선원들이 무사히 귀환하도록 끝까지 챙겨나가겠다”고 약속했다.