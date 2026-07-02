- 남반구 전천 탐사 LSST 공식 가동 - 천문硏, 하반기 국내 연구거점 역할

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국천문연구원은 세계 최대 남반구 전천 탐사 관측 사업 LSST(Legacy Survey of Space and Time, 차세대 시공간 탐사 관측)의 10년 탐사 관측이본격 가동된다고 2일 밝혔다.

LSST는 칠레에 위치한 구경 8.4m 탐사 전용 망원경인 시모니 서베이 망원경을 이용해 남반구 전체 밤하늘을 관측하는 사업이다. 10년 동안 3~4일마다 한 번씩 남반구 밤하늘 전체를 관측하고, 시간에 따른 우주의 변화를 마치 한 편의 파노라마 영화와 같은 초고해상도 우주 타임랩스로 기록한다.

LSST는 약 40초마다 새로운 관측 영상을 생성해 천체의 밝기와 위치 변화를 실시간으로 포착한다. 혁신적인 광학계와 기네스북에 등재된 세계 최대 디지털 카메라, 대용량 관측자료를 신속하게 처리하는 기술 등 루빈천문대가 지난 20여 년간 개발한 첨단 기술이 집약된 관측 시스템이다.

천문학자들은 맥동변광성과 초신성 같은 밝기 변화가 큰 천체부터 초기 은하, 암흑물질, 암흑에너지에 이르기까지 우주의 기원을 밝힐 핵심 관측자료를 확보할 것으로 기대하고 있다. 또한 뛰어난 집광력과 공간분해능을 활용해 질량이 작은 태양계 천체를 발견하고, 시계열 관측을 통해 천체의 궤도도 계산할 수 있다. 루빈천문대는 올해 봄 시험 관측 기간에만 1만 1천 개의 새로운 태양계 소행성을 발견했다.

천문연은 루빈천문대의 국제공동연구사업에 참여, LSST 자료접근권을 확보했다. 관측 전문 인력 제공, KMTNet 후속 관측 및 지역거점 데이터센터 운영을 위한 사업을 수행하고 있다.

신윤경 한국천문연구원 책임연구원은 “LSST의 본격적인 탐사 관측 시작으로 국내 연구자들도 세계 최고 수준의 시계열 천문자료를 활용할 수 있는 기반이 마련됐다”며 “연구자들이 데이터를 안정적으로 활용할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.