생계비 최대 100만원 한도 마이너스통장 주거비 목적 최대 2000만원 분할 상환 대출

[헤럴드경제=정호원 기자] NH농협은행은 수도권을 떠나 지역에 정착하는 만 19세 이상 45세 이하 청년을 대상으로 ‘NH청년 지역리턴대출’과 ‘NH청년 지역리턴 동행대출’ 신용대출상품을 출시했다고 2일 밝혔다.

생계비 지원 목적의 ‘NH청년 지역리턴대출’은 수도권(서울·경기·인천)에서 지역에 정착하려는 청년 대상이며, 최대 100만원을 마이너스통장 방식으로 12개월동안 지원한다.

주거비 목적의 ‘NH청년 지역리턴 동행대출’은 최대 2000만원을 60개월까지 분할상환 방식으로 지원한다. 두 상품 모두 포용금리를 포함해 최대 1.5%p까지 우대금리를 제공하며, NH올원뱅크에서 신청할 수 있다. 주거비 목적의 대출을 받고자 하는 경우 매매계약서, 이체 내역 등 주거비 목적임을 증빙하는 서류를 제출해야 한다.

강태영 은행장은 “청년들의 지역 정착을 지원하고자 청년재단과 협력해 본 상품을 출시했다”며 “농협은행은 지역경제의 최일선에서 금융소비자들의 금융부담을 경감하고, 지역사회가 활력을 되찾을 수 있도록 모든 역량을 집중할 것”이라고 말했다.

상품에 관한 자세한 사항은 NH올원뱅크 및 가까운 농협은행 영업점, 고객행복센터에서 확인할 수 있다.