2000만원 미만 차량 비중 64% 전년比 4.3%p 증가 5만~15만㎞ 차량 선호 확대 경차·준중형 비중도 늘어 캐스퍼 상반기 판매 1위 전기차·하이브리드 비중도 상승

[헤럴드경제=정경수 기자] 올해 상반기 중고차 시장에서 2000만원 미만 차량을 찾는 수요가 늘어난 것으로 나타났다. 신차 가격 상승과 경기 불확실성이 겹치면서 소비자들이 가격 부담을 낮춘 ‘실속형 중고차’로 눈을 돌린 것으로 풀이된다.

직영중고차 플랫폼 케이카는 올해 상반기 소매 판매 데이터를 분석한 결과, 2000만원 미만 차량 판매 비중이 64.4%로 집계됐다고 2일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간보다 4.3%포인트 증가한 수치다.

가격대별로 보면 1000만원 미만 차량의 비중이 23.5%로 전년 동기 20.0%보다 3.5%포인트 늘었다. 1000만원 이상 2000만원 미만 차량 비중도 40.9%로 지난해 같은 기간 40.1%보다 0.8%포인트 상승했다.

반면 신차급에 가까운 고가 중고차보다는 주행거리가 다소 있는 차량을 선택하는 흐름이 강해졌다. 주행거리 5만㎞ 이하 차량 비중은 올해 상반기 36.8%로 전년 동기 41.9%보다 5.1%포인트 줄었다.

같은 기간 5만㎞ 초과 10만㎞ 이하 차량 비중은 47.7%로 2.5%포인트 늘었다. 10만㎞ 초과 15만㎞ 이하 차량도 14.9%로 전년보다 2.5%포인트 증가했다. 차량 내구성과 품질이 개선되면서 관리 상태가 양호하다면 10만㎞ 안팎의 중고차도 합리적인 선택지로 받아들여지는 분위기다.

케이카는 고유가와 대외 불확실성, 소비심리 위축 등이 중고차 구매 성향에 영향을 준 것으로 봤다. 신차 가격이 높아지면서 신차급 중고차의 가격 부담도 커졌고, 이에 따라 상대적으로 접근성이 높은 가격대의 차량 수요가 늘었다는 분석이다.

연료별로는 친환경차 비중이 확대됐다. 전기차 판매 비중은 1.7%로 전년 동기 0.7%보다 1.0%포인트 늘었다. 하이브리드차 비중도 8.6%로 0.3%포인트 증가했다. 반면 디젤차는 14.1%로 지난해 같은 기간 16.4%보다 2.3%포인트 줄었다.

차종별로는 SUV가 34.2%로 가장 높은 비중을 유지했다. 전년 동기 대비로는 0.3%포인트 증가했다. 경차는 15.4%로 1.2%포인트 늘었고, 준중형차도 13.3%로 0.8%포인트 상승했다.

대형차와 중형차는 각각 15.7%, 13.2%로 집계됐다. 전년 동기 대비 각각 1.1%포인트, 0.9%포인트 감소했다. 구매 가격과 유지비 부담이 상대적으로 낮은 경차와 준중형차로 수요가 일부 이동한 것으로 보인다.

올해 상반기 케이카에서 가장 많이 팔린 모델은 현대차 캐스퍼였다. 캐스퍼는 지난해 상반기 판매 순위 10위였지만 올해는 1위로 올라섰다. 이어 더 뉴 그랜저, 아반떼 AD가 뒤를 이었다. 판매량 상위 10위 안에는 더 뉴 레이, 더 넥스트 스파크, 더 뉴 기아 레이 등 경차도 다수 포함됐다.

정인국 케이카 사장은 “올해 상반기 중고차 시장에서는 가격 부담을 낮추면서도 만족도를 확보하려는 소비 성향이 뚜렷한 것으로 보인다”며 “소비자들이 예산과 용도에 맞는 차량을 합리적으로 선택할 수 있도록 다양한 가격대와 연식의 중고차를 안정적으로 확보해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 케이카는 직접 매입한 차량을 판매하는 직영중고차 플랫폼이다. 2026년 7월 기준 전국 48개 직영 네트워크를 운영하고 있으며, 온라인 구매 서비스 ‘내차사기 홈서비스’와 차량 관리 서비스 ‘마이카’ 등을 제공하고 있다.