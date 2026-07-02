[헤럴드경제(경주)=김병진 기자] 경북문화관광공사는 경북여행 MVTI 7월호 ‘빛을 따라, 여름이 쉬어간다’를 발간하고 여름 바다의 낭만과 오랜 역사를 품은 경북의 아름다운 등대 7곳을 소개했다.

2일 공사에 따르면 이번 7월호는 누군가의 출항을 지키고 귀항을 기다리며 동해를 밝혀온 경북의 대표 등대와 등대박물관을 중심으로 바다와 함께 살아온 사람들의 이야기를 담았다.

포항의 호미곶등대는 1908년 처음 점등한 이후 철근 없이 붉은 벽돌만으로 축조된 높이 26.4m의 근대 등대로, 18세기 르네상스풍 건축양식을 간직하고 있다.

2022년 세계등대유산으로 선정된 이곳은 100년이 넘는 세월 동안 동해를 비춰오고 있으며 인근 국립등대박물관에서는 등대의 역사와 항로표지, 등대원의 삶 등을 살펴볼 수 있다.

경주에서는 전국 유일의 한옥형 등대인 송대말등대와 성덕대왕신종(에밀레종)을 모티브로 조성된 척사항 북방파제등대가 이색적인 볼거리를 제공한다.

울진의 죽변등대는 1910년 첫 불을 밝힌 근대문화유산으로 울릉도와 독도를 오가는 항로를 지켜온 대표 등대다. 바다 위에서는 보이지 않는 거대한 암초의 위험을 알리는 왕돌초 무인등대도 동해 안전항해의 길잡이 역할을 하고 있다.

울릉도 등대는 울릉군 최초의 유인등대로 대풍감과 향목전망대, 코끼리바위 등이 어우러진 절경을 감상할 수 있는 명소이며 대한민국 최동단에 위치한 독도등대는 가장 먼 바다에서 우리 영해를 지키며 동해를 밝히고 있다.

이와 함께 포항 장기면 양포등대도 동해안의 아름다운 풍광을 품은 대표 등대로 소개돼 여름철 여행객들의 발길을 끌 것으로 기대된다.

경북여행 MVTI 7월호는 경북문화관광공사와 경북나드리 홈페이지, 공식 SNS 및 블로그 등을 통해 누구나 확인할 수 있다.

김남일 경북문화관광공사 사장은 “이번 7월 MVTI는 사람들의 출항과 귀항을 지켜온 따뜻한 빛의 서사를 따라 걷는 여행”이라며 “바다의 길잡이가 되어준 등대를 따라 걸으며 잠시 쉬어가는 여름의 평온한 시간을 만끽해 보시길 바란다”고 말했다.