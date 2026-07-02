지난 5월 1조원 증자 후 첫 대형 인수금융 성과 울산GPS·SK멀티유틸리티 인수금융 6000억원 주선

[헤럴드경제=송하준 기자] 우리투자증권이 출범 이후 최대 규모인 6000억원의 인수금융 주선을 완료해 기업금융(IB) 경쟁력을 입증했다.

우리투자증권은 스틱얼터너티브자산운용과 한국투자프라이빗에쿼티 컨소시엄이 추진한 SK그룹의 에너지 발전 자산인 울산GPS와 SK멀티유틸리티 지분 인수 거래의 인수금융 주선을 지난달 30일 완료했다고 2일 밝혔다.

울산GPS는 LNG와 LPG를 모두 연료로 사용할 수 있는 복합화력발전소로 안정적인 전력 생산 역량을 갖추고 있다. SK멀티유틸리티는 울산미포산업단지 입주 기업에 전력을 직접 공급하는 분산에너지사업자다.

총 1조6000억원 규모로 진행된 이번 거래에서 우리투자증권은 전체 인수금융 1조원 가운데 과반이 넘는 6000억원을 담당해 공동 주선사로 참여했다. 이번 거래는 지난 5월 완료한 1조원 규모 유상증자 이후 처음 성사된 대형 인수금융 딜이다. 자본 확충으로 대형 거래 수행 기반을 확보한 이후 거둔 첫 대규모 성과로 평가된다.

우리투자증권은 우선협상대상자 선정 이전부터 컨소시엄과 협력하며 금융자문과 인수주선, 투자 등을 아우르는 전방위 금융 솔루션을 제공했다고 설명했다. 이를 통해 거래 전 과정에서 핵심적인 역할을 수행하며 딜 클로징을 이끌어냈다고 밝혔다.

우리투자증권 관계자는 “이번 거래는 그간 초대형 증권사들이 주도해온 인수금융 시장에서 우리투자증권의 경쟁력을 입증한 의미 있는 사례”라며 “자체 빅딜 소화 능력을 성공적으로 인정받은 만큼 앞으로도 차별화된 금융 솔루션을 바탕으로 대형 거래에 적극 참여하겠다”고 말했다.