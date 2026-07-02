3~5일 서울 강동구 더리버몰서 운영 9월 ‘지커 강동 스페이스’ 개관

[헤럴드경제=정경수 기자] 지커의 국내 공식 딜러사 지케이모빌리티가 서울 강동구에서 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘지커 7X’를 선보이는 팝업스토어를 운영한다. 오는 9월 예정된 강동 전시장 개관을 앞두고 수도권 동부 지역 고객 접점을 넓히기 위한 행보다.

지케이모빌리티는 오는 3일부터 5일까지 사흘간 서울 강동구 더리버몰에서 지커 7X 팝업스토어를 운영한다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 9월 문을 열 예정인 ‘지커 강동 스페이스’에 앞서 마련됐다. 방문객들은 현장에서 지커 7X의 외관과 실내 디자인, 주요 사양을 직접 살펴볼 수 있다. 전문 도슨트가 차량 설명을 진행하고, 세일즈 컨설턴트와의 1대1 상담을 통해 사전 예약도 가능하다.

팝업스토어 현장에서는 지커 7X 사전 예약 고객을 대상으로 한 기간 한정 옵션 혜택도 안내된다. 더리버몰 팝업스토어에서 사전 예약을 진행한 선착순 20명에게는 기프트 바우처를 제공한다.

지커 7X는 지커의 전동화 기술을 기반으로 한 프리미엄 전기 SUV다. 스웨덴 지커 디자인 스튜디오에서 개발된 디자인을 적용했고, 실내는 ‘안락함을 위한 공간’을 콘셉트로 구성됐다. 국내에서는 배터리와 구동 방식에 따라 프로(RWD), 맥스(RWD), 울트라(AWD) 등 3개 트림으로 운영된다.

지케이모빌리티 관계자는 “강동 팝업스토어를 통해 수도권 고객들이 지커 브랜드와 7X를 보다 가까이에서 경험할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 차별화된 고객 경험과 서비스를 통해 지커의 프리미엄 모빌리티 가치를 전달해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

지케이모빌리티는 국내 판매·서비스망 확대에도 속도를 내고 있다. 현재 운영 중인 지커 강남 센터를 비롯해 7월 초 광주 하우스를 열 예정이며, 3분기에는 강동과 동대문 스페이스 개관도 준비하고 있다. 서비스 거점은 강남 논현과 광주 서비스센터를 중심으로 구축할 계획이다.