설치 및 유지관리, HVAC 설계 기술 등 교육 전 세계 40여개국 약 70개 아카데미 운영 연 3만명 이상 엔지니어 양성, 사업 기회 발굴

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 대만 타이중과 싱가포르에 냉난방공조(HVAC) 사업 거점을 신설하며 현지 시장 공략에 나섰다.

2일 LG전자에 따르면 최근 대만 타이중과 싱가포르에 HVAC 아카데미가 새롭게 오픈했다. HVAC 아카데미는 다양한 공조 제품 설치 엔지니어를 대상으로 포럼을 진행하고, 고객사나 대형 건물의 공조 설계를 담당하는 컨설턴트를 초청해 세미나를 개최한다.

LG전자는 현재 아시아와 유럽을 비롯해 북미, 중남미, 아프리카 등 전 세계 40여개국에서 약 70곳의 HVAC 아카데미가 운영 중이다.

각 아카데미는 ▷주거·상업용 냉난방 시스템 및 고효율 칠러, 액체냉각 설루션(CDU·냉각수 분배장치) 등 다양한 공조 제품 설치 ▷유지관리 ▷HVAC 설루션 설계를 위한 엔지니어링 기술 교육 등을 통해 매년 3만명 이상의 HVAC 엔지니어를 양성하고 있다.

이를 통해 지역 B2B 핵심 관계자들과 접점을 넓히고 다양한 비즈니스 기회를 발굴하는 공간으로 활용하고 있다.

HVAC 사업은 지역·국가별로 규제나 설치 조건이 다른 데다 건물 규모와 용도, 유지·보수, 에너지 효율 등도 주요 고려 대상이어서 공조 기술 전문가의 역량이 중요하게 요구된다.

LG전자는 이러한 점을 고려해 글로벌 HVAC 아카데미를 지속 확대하고 있다. 지난 5월에는 폴란드 바르샤바, 브로츠와프에 이어 포즈난에도 신규 아카데미를 오픈하는 등 유럽 국가 중 가장 많은 HVAC 아카데미를 개설했다.

포즈난 아카데미는 강의실·쇼룸·실습공간으로 구성돼 신규 설루션 체험과 유통 연계 교육 등 B2B 고객 대상 접점 강화에 활용될 예정이다.

이밖에 코트디부아르의 아비장, 칠레 산티아고 등 신규 시장으로 떠오르고 있는 글로벌 사우스 지역에도 HVAC 아카데미를 확대 중이다.

이재성 LG전자 ES사업본부장 사장은 “전 세계로 확대하고 있는 HVAC 아카데미가 각 지역별 B2B 사업의 거점 역할은 물론 현지 엔지니어들의 역량과 기술을 향상시켜 비(非) 하드웨어(N-HW) 매출 확대에도 기여할 것”이라고 말했다.