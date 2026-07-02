2027 K5 연식변경 모델 출시 전 트림 100W USB 기본 적용 가솔린 2763만원부터

[헤럴드경제=정경수 기자] 기아가 중형 세단 K5의 연식변경 모델을 내놓고 판매에 들어갔다. 전 트림에 디지털 편의 사양을 기본 적용하고, 주요 트림별 안전·편의 사양을 확대해 상품성을 높인 것이 특징이다.

기아는 2일 ‘The 2027 K5’를 출시했다고 밝혔다. 이번 모델은 외관의 큰 변화보다는 고객 선호도가 높은 사양을 기본화하는 데 초점을 맞췄다. 세단 수요가 줄어드는 시장 환경 속에서 상품성과 가격 경쟁력을 앞세워 기존 중형 세단 고객을 겨냥한 구성이다.

가장 눈에 띄는 변화는 전 트림에 새롭게 적용된 100W C타입 USB 단자와 케이블이다. 스마트폰, 태블릿 등 모바일 기기 사용이 늘어난 점을 고려해 충전 편의성을 높였다.

트림별 사양도 조정됐다. 최상위 트림인 시그니처에는 뒷좌석 높이조절 헤드레스트와 센터 암레스트가 기본 적용된다. 다만 2.0 LPG 일반 모델과 장애인 전용 모델은 제외된다. 노블레스 트림에는 스마트 파워 트렁크가 기본 사양으로 들어간다.

인기 트림인 베스트 셀렉션은 실내 디스플레이 사양이 강화됐다. 12.3인치 슈퍼비전 클러스터와 파노라믹 커브드 디스플레이를 기본으로 적용했다. 여기에 원격 스마트 주차 보조, 서라운드 뷰 모니터, 후방 주차 충돌방지 보조 등을 묶은 모니터링 패키지를 선택할 수 있도록 했다.

프레스티지 트림에는 주행 편의·안전 사양을 보강했다. 고속도로 주행 보조, 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤, 전방 충돌방지 보조 기능이 기본 적용된다. 전방 충돌방지 보조는 교차로 대향차와 정면 대향차 상황을 지원한다. 단 2.0 LPG 렌터카 모델은 일부 사양 적용에서 제외된다.

판매 가격은 개별소비세 5% 기준으로 2.0 가솔린 모델이 스마트 셀렉션 2763만원, 프레스티지 2892만원, 베스트 셀렉션 3014만원, 노블레스 3244만원, 시그니처 3558만원이다.

1.6 가솔린 터보는 프레스티지 2973만원, 베스트 셀렉션 3095만원, 노블레스 3368만원, 시그니처 3637만원으로 책정됐다. 2.0 하이브리드는 친환경차 세제 혜택을 반영해 프레스티지 3334만원, 베스트 셀렉션 3443만원, 노블레스 3670만원, 시그니처 3964만원이다.

LPG 모델은 2.0 LPG 기준 프레스티지 2961만원, 노블레스 3323만원, 시그니처 3548만원이다. 렌터카 모델은 트렌디 2517만원, 프레스티지 2784만원이다. 장애인 전용 모델은 왼손왼발장애 기준 프레스티지 2799만원, 노블레스 3143만원, 시그니처 3356만원이다. 렌터카와 장애인 전용 모델은 면세가격 기준이다.

기아는 출시 초기 구매 부담을 낮추기 위한 금융 프로그램도 함께 운영한다. 잔가보장 유예형 할부를 이용하면 3.6% 금리에 차량 가격의 최대 64%를 36개월까지 유예할 수 있다. K5 2.0 가솔린 스마트 셀렉션 트림을 선수율 30% 조건으로 구매할 경우 36개월간 월 납입금은 15만원 수준이다.

기아 전용 신용카드인 Kia Members 신용카드로 ‘세이브-오토’를 이용해 2000만원 이상 결제한 고객에게는 약 30만원 상당의 휴가비 지원 혜택도 제공한다.

기아 관계자는 “The 2027 K5는 고객 선호도가 높은 핵심 사양을 기본 적용해 전반적인 상품 경쟁력을 강화한 것이 특징”이라며 “세단을 선호하는 고객에게 더욱 경쟁력 있는 선택지가 될 수 있도록 다양한 측면에서 지속 노력할 것”이라고 말했다.