[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당 보좌진협의회(민보협) 제36대 신임 회장으로 정준호 의원실 안중근 보좌관이 선출됐다.

2일 정치권에 따르면 정 보좌관은 전날 민보협 정기 총회 및 회장 선거에서 신임 회장으로 선출됐다.

안 보좌관은 이번 선거에서 ‘당신 곁의 민보협’이라는 슬로건으로 ▷전임 집행부 핵심 성과 중단 없는 완수 (6급 이하 보좌진 호봉 및 복지포인트 인상 , 연가보상비 지급 기준 현실화 ) ▷눈치 보지 않는 ‘건강검진 공가 (반차)’ 활성화 ▷기습 면직 근절 및 실질적 권리 보호망 구축 ▷상임위별 정책 네트워크 구축 등을 핵심 공약으로 제시했다.

안 보좌관은 제19대 국회 인턴비서를 시작으로 20대, 21대를 거쳐 현 22대까지 비서, 비서관, 선임비서관, 보좌관을 차례로 거쳤다.

안 보좌관은 “정 의원님의 적극적인 지지와 응원, 그리고 선후배 동료 보좌진들의 뜨거운 성원에 깊이 감사드린다” 며 “거창한 정치적 구호 대신 당장 우리 보좌진들의 팍팍한 일상을 쾌적하고 당당하게 바꾸는 데 집중하겠다”고 당선 소감을 밝혔다.