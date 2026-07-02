관악아트홀에서 주민 1000여 명 참여 속 민선9기 취임식 개최…주민 목소리 담은 ‘소통형 취임식’ 눈길 힐링·청년·혁신 3대 공약 주민 대표가 ‘구민의 뜻 전달식’ 통해 중단없는 관악 발전 기원

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 1일 관악구(구청장 박준희)가 민선 7기와 8기를 거쳐 ‘혁신·청년·힐링’의 가치를 완성하고 관악의 대도약을 꽃피울 민선 9기 대장정의 닻을 올렸다.

박준희 관악구청장은 민선9기 첫날 1호 결재로 ‘힐링정원도시 완성을 위한 중장기 발전방안’에 서명하며, 현세대와 미래세대가 함께 누리는 지속가능한 녹색도시를 구현하기 위한 강력한 의지를 밝혔다. 박 구청장은 “생활권 녹색 인프라를 확대해 주민 누구나 가까운 곳에서 자연과 문화, 여가를 함께 누릴 수 있는 힐링·정원도시를 완성하겠다”라고 강조했다.

이어 첫 공식 일정으로는 ‘주민 안전’을 위한 현장 행보를 보였다. 박 구청장은 개장을 앞둔 별빛내린천 물놀이장과 관악산공원 물놀이장을 차례로 찾아 안전사고 예방을 위한 시설물 전반을 철저히 점검했다.

같은 날 열린 민선 9기 취임식 본 행사는 시각장애인 성악가 강유경 소프라노의 애국가로 막을 올렸다. 국회의원, 시·구의원, 유관기관 주요 인사를 비롯해 민선 9기의 새출발을 축하하는 주민 1,000여 명의 따뜻한 격려 속에서 진행됐다.

관악의 성장을 이끌며 3선 연임에 성공한 박준희 관악구청장은 취임사를 통해 “벅찬 감사와 무거운 책임감을 느낀다”라며 “50만 구민이 만들어주신 관악구 최초의 3선 구청장은 더 큰 관악의 미래를 향해 나아가라는 준엄한 명령”이라고 소회를 전했다.

이날 취임식은 각계각층 인사와 주민들의 생생한 목소리를 전하는 ‘소통형 행사’로 진행됐다. 행사의 화제는 단연 민선 9기 3대 핵심 공약을 대표하는 구민 3인이 구청장에게 직접 전하는 ‘구민의 뜻 전달식’이었다.

▷‘힐링정원도시’ 분야의 배정웅 대한노인회 관악구지회장 ▷청년친화도시 분야의 이태준 관악청년네트워크 부위원장 ▷혁신경제도시 분야에는 관악S밸리 입주기업인 그레이비랩의 오지연 대표이사가 구민 대표로 나서 비전 제안서를 낭독하고 박 구청장에게 축하와 당부의 마음을 전하는 시간을 가졌다.

이 외에도 이재명 대통령의 축하 메시지를 비롯해, 아이부터 어르신까지 전 세대가 민선 9기 구청장에게 바라는 소망을 전하는 영상 등 중단 없는 관악의 발전을 향한 구민의 염원을 담아냈다.

주민의 목소리를 경청한 박 구청장은 ▷관악S밸리 3.0과 골목상권·소상공인이 함께 성장하는 혁신과 상생의 ‘더불어 경제’ ▷아이와 어르신, 장애인 모두가 행복한 ‘포용하는 행복기본사회’ ▷청년의 활력이 넘치는 ‘대한민국 청년수도, 청년특별시’ ▷전국 제일의 ‘으뜸교육문화’ ▷푸르고 안전한 ‘힐링정원도시’ ▷스마트도시 기반의 주민 중심 구정을 위한 ‘AI 혁신관악청’ 등 관악의 대도약을 견인할 6대 전략을 제시하며 화답했다.

박준희 관악구청장은 “관악의 대표 일꾼으로서, 초심을 잃지 않고 구민의 삶을 가장 먼저 살피겠다”며 “삶의 가장 중요한 가치는 행복인 만큼, 50만 구민의 내일이 3배 더 행복해질 수 있도록 더 낮게, 더 가까이, 더 열심히 일하겠다”고 포부를 덧붙였다.