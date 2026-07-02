- 정부 지원 공모서 11개 법인 모두 선정…상반기 공동근로복지기금 29억원 확보

[헤럴드경제= 이권형기자] 중소기업 노동자에게 실질적인 버팀목이 되는 공동근로복지기금 사업이 정부의 재원을 확보하며 탄력을 받게 됐다.

도는 근로복지공단이 주관한 ‘2026년 상반기 공동근로복지기금 정부 지원사업’ 공모 심사 결과, 신청한 11개 법인(2∼12호)이 모두 선정돼 총 29억 6490만원의 정부 지원금(복권 기금)을 확보했다고 2일 밝혔다.

공동근로복지기금 지원사업은 중소기업이 노동자 복지 향상을 위해 조성한 기금에 정부가 출연금을 맞춰 지원하는 사업이다.

이번 공모에서 도는 도내 373개 기업 5752명의 노동자가 참여하는 11개 법인의 상생 협력 모델을 인정받아 대규모 정부 지원금을 확보하는 성과를 거뒀다.

특히 올 상반기 새롭게 출범한 9∼12호 법인도 모두 지원 대상이 되면서 도내 상생형 복지 모델의 수혜 범위가 한층 확대됐다.

확보한 정부 지원금은 도내 중소기업 노동자의 설·추석 명절과 노동절 복지비 등으로 활용할 예정이다.

도는 올해 설 명절에 234개 기업 노동자 3893명에게 15억 5720만 원의 복지비를 지급했으며, 노동절에는 221개 기업 노동자 3597명에게 7억 1940만 원을 지원한 바 있다.

다가오는 추석에는 역대 최대 규모인 32억 4080만원을 387개 기업 노동자 6116명에게 명절 복지비로 지급할 계획이다.

이번 추석 복지비 지급까지 포함하면 지난 2021년부터 충남 공동근로복지기금을 통해 도내 중소기업 노동자에게 지원한 누적 복지비는 총 168억 1220만원에 달한다.

도 관계자는 “대기업에 비해 상대적으로 복지 혜택이 부족한 중소기업 노동자에게 공동근로복지기금은 실질적인 버팀목이 되고 있다”며 “앞으로도 신규 법인을 적극 발굴하고 정부 재원을 최대한 확보해 ‘일하는 모든 사람이 행복한 충남’을 만드는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.