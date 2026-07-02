0-2 후반 41분 추격 시작해 동점 연장서 틸레만스 PK골로 종지부

[헤럴드경제=조용직 기자] 벨기에가 세네갈에 2점차로 뒤지던 경기를 뒤집는 대역전극을 연출했다.

벨기에는 2일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 32강전에서 2-2 동점이던 연장 후반 유리 틸레만스의 페널티킥 결승포에 힘입어 3-2로 이겼다.

2018년 역대 월드컵 최고 성적인 3위에 올랐던 벨기에는 직전 2022년 카타르 대회 땐 조별리그 탈락했으나 이번 대회에선 토너먼트에 진출해 첫판 승리를 올렸다.

벨기에는 이번 대회 조별리그 초반 이집트와 1-1, 이란과 0-0으로 비겨 2회 연속 탈락 위기에 몰렸다가 3차전에서 뉴질랜드를 5-1로 완파해 G조 1위로 32강에 올랐고, 이번엔 짜릿한 역전극을 펼치며 16강에 안착했다.

벨기에는 미국-보스니아 헤르체고비나 대결의 승자와 7일 시애틀에서 8강 진출을 다툰다.

먼저 성큼 앞서간 것은 세네갈이었다. 전반 24분 이스마일라 사르의 헤더가 오른쪽 골대를 맞고 나왔으나 그 슛에 벨기에 골키퍼 티보 쿠르투아가 몸을 날리며 골대가 비어 있던 틈에 무아마두 하비브 디아라가 오른발 슛을 꽂아 선제골을 뽑아냈다.

전반 한 골의 리드를 안은 세네갈은 후반 6분 사르가 한 골을 더 보태며 2-0을 만들었다.

하프타임에 선발 공격수 샤를 더케텔라러를 베테랑 스트라이커 로멜루 루카쿠로 교체해 나선 벨기에는 후반 11분 간판 미드필더 케빈 더브라위너와 측면 공격수 제레미 도쿠를 빼는 승부수를 던졌다.

총공세는 역전의 실마리를 찾아냈다. 패색이 짙어지던 후반 41분 경합에서 흐른 공을 페널티 지역 오른쪽에서 토마 뫼니에가 컷백으로 연결했고, 루카쿠가 달려들며 오른발로 마무리했다. 벨기에 A매치 역대 최다 득점자인 루카쿠는 통산 130번째 경기에서 92호 골을 터뜨렸다.

기세가 오른 벨기에는 3분 만에 레안드로 트로사르의 크로스에 이은 틸레만스의 헤더가 들어가며 극적으로 균형을 맞추고 승부를 연장전으로 끌고 갔다.

막바지까지 균형이 이어지던 연장전에선 페널티킥이 승부를 갈랐다. 크로스가 들어오는 상황에서 틸레만스가 세네갈 라민 카마라에게 걸려 넘어지는 장면이 주심 온필드 리뷰를 거쳐 페널티킥으로 선언됐다. PK 키커로 나선 틸레만스는 모리 디아우 골키퍼를 완전히 속인 뒤 오른발 슛을 꽂아 혈투의 마침표를 찍었다.