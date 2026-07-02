“대형도서관·내편중구 스테이…‘더 큰 중구’로!” 주민과 함께 민선9기 출범…‘더 큰 중구’ 향한 출발 선언...대형 SOC 확충부터 전 세대 맞춤 정책 추진 민선 9기 슬로건 ‘모든 순간, 우리 곁에 중구’로 구정 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“청년들이 꿈을 키워갈 수 있는 도시, 더 든든한 명품 교육 도시, 노후가 편안한 도시 중구를 만들겠습니다.”

서울 중구(구청장 김길성)는 지난 1일 충무아트센터 대극장에서 주민과 기관·단체 관계자 등 1000여 명이 참석한 가운데 민선9기 출범식을 열고 앞으로 4년간 펼쳐갈 구정 비전을 공유했다.

민선9기 중구는 도시 경쟁력을 높일 대형 기반시설(SOC) 확충과 전 세대를 아우르는 맞춤형 정책을 통해 ‘더 큰 중구’를 만들어 간다.

먼저 미래 성장 기반을 탄탄히 다진다. 기부채납 등을 활용해 ‘중구 균형발전기금’을 조성하고, 대형도서관 건립과 충무아트센터 복합 재개발·장충체육관 복합 재건축 등을 추진해 서울의 중심에 걸맞은 도시 기반을 확충한다.

아울러 2035년까지 주택 1만4천호 공급에도 속도를 내 안정적인 주거 기반도 마련한다.

청년이 머물고 정착하는 도시도 만든다. ‘내편중구 스테이’를 통해 청년과 신혼부부, 무주택자를 위한 중구형 공공임대주택을 공급하고, ‘내편우대적금’으로 자산 형성을 지원해 청년들이 중구에서 꿈을 키우고 뿌리내릴 수 있도록 돕는다.

어르신 지원은 더욱 촘촘해진다. 중단 없이 ‘교통비’를 지원하고 ‘내편 콜택시’와 ‘내편 도시락’을 도입한다. 1000원 목욕탕인 ‘어르신 헬스케어’ 2호점을 조성하고, 노인일자리 확대, 중구보건소 신축 등을 추진해 이동과 건강, 돌봄 걱정 없이 편안한 노후를 뒷받침할 계획이다.

교육과 생활밀착 정책도 한층 강화한다. 제2의 교육지원센터를 운영하고 남산자락숲길 업그레이드, K-컬처 관광 활성화, 내편중구버스 노선 보강 등을 통해 도시의 품격과 경쟁력을 높여간다.

이날 김길성 중구청장은 선거 기간 내내 메고 다녔던 배너를 다시 둘러메고 무대에 올라 “선거 기간 보내주셨던 따뜻한 눈빛과 진심 어린 당부를 가슴 깊이 새기겠다”며 주민들에게 감사의 마음을 전했다.

또 “지난 4년간 남산자락숲길, 이순신 도시브랜드, 남산 고도제한 완화, 명동스퀘어, 내편중구버스 등 주민들과 함께 많은 변화를 만들었다”며 “민선9기에는 그 성과와 소통 경험을 바탕으로 더 큰 도약을 이루겠다”고 약속했다.

출범식은 주민 모두가 주인공이었다. 별도의 내빈 소개 없이 축하 메시지 영상과 축하공연, 주민 소망 영상, 취임사, 비전 퍼포먼스가 이어졌으며, 현장을 찾지 못한 주민들도 함께할 수 있도록 중구청 공식 유튜브를 통해 생중계했다.

행사 마지막에는 주민대표와 김 구청장이 함께 민선9기의 약속을 실현하고 미래로 나아간다는 의미를 담은 비전 퍼포먼스를 펼쳤다. 화면 속 씨앗이 자라나 나무가 되어 숲을 이루는 영상에 나비 드론과 어린이 합창단의 공연이 더해지며 희망을 전했다. 참석자들은 민선 9기 슬로건인 ‘모든 순간, 우리 곁에 중구’를 함께 외치며 힘찬 출발을 응원했다.

중구는 민선9기 출범에 앞서 당선 직후부터 공약사항 이행 보고회를 열고, 구정 슬로건을 주민과 함께 공모하는 등 새로운 4년을 발 빠르게 준비했다. 민선9기 슬로건 ‘모든 순간, 우리 곁에 중구’에는 어린이부터 청년, 어르신까지 구민 삶의 모든 순간을 함께하는 든든한 구정을 펼치겠다는 의지를 담았다.

김길성 중구청장은 “새로 심은 4년의 씨앗이 아이들에게는 꿈으로, 청년들에게는 희망으로, 어르신들에게는 편안한 일상으로 자라나도록 최선을 다하겠다”며 “구민과 함께 다시 서울의 중심, 대한민국의 중심으로 도약하는 ‘더 큰 중구’를 만들어 가겠다”고 말했다.