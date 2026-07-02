“생애 최대 경제 격변기”…ECB 포럼 AI 집중 조명 BIS “철도·닷컴 버블 닮았다”…AI 거품 경고 IMF “AI 대출은 블랙박스”…감독당국 새 과제

[헤럴드경제=서지연 기자] 케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 “우리는 인공지능(AI) 혁명의 1~2회에 있다”며 AI가 세계 경제를 근본적으로 바꿀 것이라고 전망했다. 세계 주요국 중앙은행 수장들도 AI가 금융시장과 노동시장, 은행 대출, 사이버 보안에 이르기까지 예상하지 못한 충격을 가져올 수 있다며 금융안정의 새로운 위험 요인으로 떠오르고 있다고 경고했다.

1일(현지시간) 포르투갈 신트라에서 막을 내린 유럽중앙은행(ECB) 연례 중앙은행 포럼에서 AI는 통화정책과 금융안정, 감독 등 거의 모든 의제를 관통하는 핵심 주제로 다뤄졌다고 로이터통신이 보도했다.

올해 처음 포럼에 참석한 워시 의장은 “지금은 우리 생애 각국 경제에 가장 중대한 결과를 가져올 시기”라며 “인터넷이 처음 등장했을 때 우버 운전사 수백만개의 일자리가 생길 것이라고 누가 예상했겠느냐. 우리는 AI 혁명의 1~2회에 있다”고 말했다.

참석자들은 AI가 생산성과 경제성장을 끌어올릴 잠재력을 인정하면서도 금융시스템에는 새로운 위험을 가져올 수 있다고 입을 모았다.

국제결제은행(BIS)은 현재 AI 투자 열풍이 1840년대 영국 철도 투자 붐과 1920년대 자산 버블, 1990년대 말 닷컴 버블과 유사한 양상을 보이고 있다며 단기적인 금융시장 하방 위험을 경고했다.

미국 자산운용사 아폴로글로벌매니지먼트의 토르스텐 슬로크 수석 이코노미스트는 AI 관련 설비투자가 미국 국내총생산(GDP)을 이미 1%포인트가량 끌어올렸으며, 이를 기반으로 형성된 AI 관련 주식의 고평가가 최근 조정을 받고 있다고 분석했다.

그는 “AI가 기대 이상으로 성공해도, 기대에 미치지 못해도 금융안정을 위협할 수 있다”며 “어떤 시나리오도 안전하지 않다”고 말했다.

AI 알고리즘이 시장가격을 왜곡할 가능성도 제기됐다.

미국 펜실베이니아대의 이타이 골드스타인 교수는 “AI 알고리즘이 가격 조작 경로를 스스로 찾아 거품을 만들고 급락을 유발하는 능력을 실제로 보여주고 있다”며 “이는 금융안정 측면에서 매우 심각한 문제”라고 지적했다.

은행 대출 심사에 AI가 본격 도입될 경우 감독당국이 위험을 파악하기 어려워질 것이라는 우려도 나왔다.

토비아스 아드리안 국제통화기금(IMF) 통화·자본시장국장은 “감독당국이 AI가 내린 대출 결정을 어떻게 평가할 수 있겠느냐”며 “AI는 사실상 블랙박스와 같아 판단 근거를 설명하기 어렵다. 이것이 감독당국의 핵심 과제가 될 것”이라고 말했다.

세라 브리든 영란은행(BOE) 부총재는 AI를 활용한 사이버 공격 위험이 커질 것에 대비해 금융권에도 예금보험과 유사한 보호장치를 검토해야 한다고 제안했다.

티프 맥클렘 캐나다 중앙은행 총재는 “인터넷도 새로운 산업을 만들었지만 닷컴 버블을 피하지는 못했다”며 AI 투자 역시 과열 이후 조정을 겪을 가능성을 배제할 수 없다고 말했다.

참석자들은 AI가 기대만큼 발전하면 인간 노동을 대규모로 대체해 실업과 소비 위축을 초래할 수 있고, 반대로 기대에 미치지 못하면 막대한 투자금이 부실화해 금융시장을 흔들 수 있다는 점에서 어느 경우든 금융안정을 위협할 수 있다는 데 의견을 같이했다.