1호 결재 ‘구로사랑상품권 확대 발행’…골목형상점가 지정서 전달 경로당·전통시장 방문해 어르신·상인 의견 청취

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)는 장인홍 구청장이 7월 1일 민선 9기 첫 공식 일정을 민생경제와 생활현장 중심으로 시작했다고 밝혔다.

장 구청장은 이날 첫 공식 결재로 ‘2026년 구로사랑상품권 확대 발행계획’에 서명했다. 지난해 보궐선거로 취임했을 당시에도 첫 결재가 구로사랑상품권 확대 발행이었던 만큼, 민선 9기에도 민생경제 회복을 구정의 우선 과제로 이어가겠다는 의미가 담겼다.

장 구청장은 이어 구청 창의홀에서 열린 골목형상점가 지정서 전달식에 참석해 신규 지정된 신구로현대어반벨리, 개봉남부역전길, 천왕마을 골목형상점가 3곳에 지정서를 전달했다. 이 자리에서 장 구청장은 상인들과 골목상권 활성화 방안에 대해 의견을 나눴다.

이후에는 덕의경로당과 고척근린시장, 구로2동 아홉길경로당과 구로·남구로시장을 차례로 방문했다. 경로당에서는 어르신들과 직접 대화하며 이용 불편사항과 복지 수요를 살폈고, 전통시장에서는 상인들을 만나 경기 상황과 현장 애로사항을 청취했다.

오후 5시 구로구민회관 대강당에서는 구민과 함께하는 민선 9기 구청장 취임식이 열렸다. 취임식은 의전 중심에서 벗어나 구민 누구나 참여할 수 있는 개방형 행사로 진행됐다.

특히 이날 취임식에서는 어린이·청소년, 청년, 노동자, 소상공인, 여성, 자원봉사자, 장애인, 다문화가족, 어르신 등 9개 분야 구민 대표가 구민의 바람과 당부를 담은 ‘구민 임명장’을 전달해 의미를 더했다.

장 구청장은 취임사를 통해 민선 9기 구정의 핵심 운영 기준으로 ‘구민이 체감하는 변화’를 제시하고 ▷도약하는 구로 ▷기본이 튼튼한 사회 ▷활력이 넘치는 지역경제 ▷지속가능한 발전 ▷AI·자치 혁신행정 등 5대 약속을 밝혔다.

이어 “큰 정책은 구로의 미래를 바꾸고, 작은 민원은 구민의 하루를 바꾼다”며 “도시의 큰 구조를 바꾸는 일도 추진하고, 골목의 작은 불편을 해결하는 일도 챙기겠다”고 말했다.

장인홍 구청장은 “취임 첫날 첫 결재를 지역경제와 골목상권 지원으로 시작한 것은 구민의 삶을 챙기는 민생 구정을 최우선에 두겠다는 뜻”이라며 “현장에서 들은 목소리를 구정에 반영해 구민의 삶에 힘이 되는 구로를 만들어가겠다”고 말했다.