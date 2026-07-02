정성평가형·정부 석학유치 연계형 신설 학력·경력 중심 기준 보완…우수 인재 유치

[헤럴드경제=권제인 기자] 코트라는 산업통상자원부 고시에 따라 K-테크패스 발급 기준을 개편해 지원 대상을 확대한다고 2일 밝혔다.

K-테크패스는 반도체, 디스플레이, 배터리, 바이오, 로봇, 방산, 인공지능(AI), 첨단 모빌리티 등 첨단산업 분야 해외 핵심 인재에게 톱티어 비자 발급과 국내 정착 지원 혜택을 제공하는 프로그램이다.

이번 개편으로 기존 학력·경력·연봉 등 정량 요건 중심의 1·2유형 외에 정성평가형(3유형)과 정부 석학유치사업 연계형(4유형)이 신설된다.

기존 유형이 학력, 경력, 연봉 등 정량평가 중심이었던 반면, 신설유형은 분야별 전문가들이 실무 역량과 프로젝트 수행 경험, 산업 파급력 등을 종합적으로 평가해 기존 기준으로는 선발하기 어려웠던 우수 인재도 지원받을 수 있도록 했다.

정부의 글로벌 석학 유치사업과 연계해 국가 차원의 핵심 인재 확보도 강화한다. 이를 통해 기업들이 필요한 해외 연구개발(R&D) 인재를 보다 유연하고 신속하게 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

산업계도 환영의 뜻을 나타냈다. AI 의료기업 루닛의 인사 담당자는 “과거에는 뛰어난 역량과 실무 프로젝트 경험이 있어도 획일적인 학력, 경력 요건에 미달해 K-테크패스 혜택을 받지 못하는 경우가 있었다”며 “대상 확대에 따라 해당 인재의 실제 지식과 역량을 인정받을 수 있는 길이 열려, 우수 인재 확보에 도움이 될 것”이라고 말했다.

국내 제약·의료 솔루션 기업 프나시어에 합류한 해외 연구개발 책임자는 “K-테크패스를 통해 비자 발급과 입국 절차를 원활하게 진행해 행정 부담 없이 연구개발에 집중할 수 있었다”고 밝혔다.

강상엽 코트라 부사장 겸 중소중견기업본부장은 “첨단산업의 성패는 ‘진짜 인재’ 확보에 달려 있다고 해도 과언이 아니다”라며 “K-테크패스가 기업들의 해외 인재 채용을 지원하는 패스트트랙 역할을 할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.