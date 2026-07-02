케인 5골로 메시·음바페 1골차 추격 16강에서 공동개최국 멕시코와 대결

[헤럴드경제=조용직 기자] 해결사 해리 케인을 앞세운 잉글랜드가 콩고민주공화국을 꺾고 2026 북중미 월드컵 16강에 진출했다.

잉글랜드는 2일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 32강전에서 콩고에 선제골을 내줬으나 케인의 후반 멀티 골로 2-1 역전승을 거뒀다.

이번 대회 조별리그에서 L조 1위(승점 7)를 차지해 토너먼트에 진출한 잉글랜드는 6일 멕시코시티에서 열리는 16강전에서 이번 대회 공동 개최국 멕시코와 격돌한다.

이 경기에서 전력 우위의 잉글랜드의 낙승이 예상됐지만 첫 골은 콩고민주공화국에서 나왔다. 샹셀 음벰바가 전방으로 한 번에 연결되는 긴 크로스를 올렸고, 페널티 지역 왼쪽에서 브라이안 시펭가가 날카로운 오른발 슛으로 마무리해 골 그물을 흔들었다.

케인을 최전방에 세우고 마커스 래시퍼드, 주드 벨링엄, 노니 마두에케가 뒤를 받친 잉글랜드는 전반 유효 슈팅 4개를 포함해 8개의 슈팅을 기록했으나 하나도 득점으로 연결 짓지 못했다. 그러나 패색이 짙어지던 후반 30분 앤서니 고든이 페널티 지역 왼쪽에서 중앙으로 절묘하게 공을 띄워 투입했고, 케인이 헤더로 동점 골을 뽑아냈다.

기세를 올린 잉글랜드는 후반 41분 다시 케인의 득점포로 결국 전세를 뒤집었다. 벨링엄의 슈팅이 음파시에게 막혀 흐른 공을 고든이 따내 케인에게 연결했고, 케인이 페널티 지역 중앙에서 강한 오른발 슛을 꽂아 역전 결승포를 뽑아냈다.

케인은 이번 대회 4·5호 골을 터뜨리며 득점 공동 선두인 리오넬 메시(아르헨티나), 킬리안 음바페(프랑스·이상 6골)를 한 골 차로 바짝 뒤쫓았다. 케인의 월드컵 통산 득점은 13골로 늘었다.

후반 15분 교체 투입된 고든은 케인의 두 골을 모두 어시스트하며 함께 역전극에 기여했다.