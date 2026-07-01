[헤럴드경제=채상우 기자] 충남 아산시의 한 폐업한 모텔에서 숨진 남성 시신 2구를 발견해 경찰에 신고했다. 시신 옆에 쓰러져 있던 여성은 호흡이 있어 병원으로 이송했다.

1일 경찰 등에 따르면 이날 오후 1시 43분쯤 아산시의 한 폐모텔에서 남녀 3명이 쓰러져있다는 신고가 접수됐다. 중학생 A 군 등 청소년들은 공포 체험 명소라고 알려진 해당 폐모텔 관련 정보를 소셜미디어(SNS) 등에서 보고 이날 공포체험을 하러 이곳에 방문한 것으로 알려졌다.

현장에 출동한 경찰은 30대·40대 남성 2명이 이미 숨진 것을 확인했다. 함께 발견된 20대 여성 1명은 호흡이 있어 인근 병원으로 옮겼다.

경찰은 현장 감식을 통해 자세한 경위를 조사하고 있다.

앞선 지난달 14일에도 충북 충주의 한 폐리조트에서 공포 체험을 위해 방문한 대학생 4명이 30대 남성의 시신을 발견해 경찰에 신고했다.