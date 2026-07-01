‘시민이 먼저, 행복한 창원’ 비전 제시 경제 회복·권역별 균형발전 등 4대 목표 추진

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 민선 9기 제5대 강기윤 창원특례시장이 1일 공식 취임하고 ‘시민우선주의’를 앞세운 시정 운영에 들어갔다.

창원시는 이날 오전 시청 시민홀에서 국회의원과 시·도의원, 시민 등 360여 명이 참석한 가운데 취임식을 개최했다.

강 시장은 취임사에서 “창원은 새로운 도약이 필요한 중대한 전환점에 서 있다”며 “멈춰 선 창원의 심장을 다시 뛰게 하고 시민 중심의 실용·책임 행정으로 시정을 혁신하겠다”고 밝혔다.

민선 9기 시정 비전으로는 ‘시민이 먼저, 행복한 창원’을 제시했다. 4대 시정 목표로는 ▷역동하는 경제와 양질의 일자리 창출 ▷권역별 균형발전 ▷든든한 복지와 안전한 일상 ▷품격 있는 문화도시 조성을 내걸었다.

기업인과 국회의원, 공공기관장을 거친 강 시장은 기업하기 좋은 도시 조성과 제조업 경쟁력 강화, 미래 신산업 육성에 시정 역량을 집중할 방침이다. 마산·창원·진해 권역별 균형발전과 청년·고령층을 아우르는 복지망 구축도 약속했다.

강 시장은 공직사회에 공급자 중심의 행정 관행을 벗어나 창의와 도전, 성과와 책임에 기반한 시민 중심 행정으로 전환할 것을 주문했다.

한편 취임식 후에는 기자실과 공무원노조 사무실을 방문하고 청사 환경관리원 등 현장 직원들과 오찬을 함께하며 소통 행보를 시작했다.