모디슈머 레시피 ‘기내식 라면’ 상품화 출시 ‘쯔양 대식가 시리즈’ 7종 누적 250만개 판매

[헤럴드경제=정찬수 기자] 편의점 GS25가 구독자 1300만 먹방 크리에이터 쯔양과 협업한 ‘쯔양 기내식 라면(사진)’을 출시한다고 1일 밝혔다.

쯔양이 한 예능 프로그램에서 ‘기내 비즈니스석에서 먹는 라면 같은 맛’이라고 소개해 화제를 모은 레시피를 상품화했다. 북어의 깊은 감칠맛과 시원한 국물 맛을 구현기 위해 15차례에 걸친 테스트를 거쳤다.

북어 블록과 분말에 무와 대파를 더해 시원한 국물 맛을 내고, 청양고추 후레이크로 칼칼한 맛을 더했다. 면 중량은 일반 용기면 컵라면보다 약 35% 늘린 115g으로 구성했다. 가격은 1950원이다.

GS25는 지난 3월부터 쯔양과 함께 ‘대식가 시리즈’를 선보여왔다. ‘BIG꿀호떡’·‘곱빼기닭강정’·‘딸기듬뿍파르페’ 등 협업 상품 7종은 출시 3개월 만에 누적 판매량 250만개를 돌파했다.

GS25는 앞으로도 크리에이터와 전략적 협업을 확대할 계획이다. 이관배 GS리테일 가공식품팀 MD는 “고객이 콘텐츠로 접하던 레시피를 실제 상품으로 맛볼 수 있도록 적극적인 IP 협업에 나서겠다”고 전했다.