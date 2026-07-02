[헤럴드경제=홍승희 기자] 국토교통부는 비와이디코리아, 메르세데스벤츠코리아㈜, 스텔란티스코리아㈜, ㈜재규어랜드로버코리아, 현대자동차㈜, ㈜볼보자동차코리아 등에서 제작·수입·판매한 38개 차종 14만6505대에서 제작 결함이 발견돼 자발적으로 시정조치한다고 1일 밝혔다.

비와이디코리아의 씨라이언7 등 6개 차종 1만8091대는 좌석 안전띠 미착용 경고가 다른 알림이 뜨는 경우 가려져 보이지 않는 현상이 발생해 안전기준 부적합으로 6월 19일부터 시정조치를 진행하고 있다.

벤츠C300 4매틱 2113대는 운전대 전자장치 제어 회로의 내구성 부족으로 인해 경음기 및 운전대 버튼 등이 작동하지 않을 가능성으로 지난 달 26일부터 시정조치를 진행하고 있다.

스텔란티스 300C 1731대는 고압 연료펌프 부속품 내구성 부족으로 인해 주행 중 시동이 꺼질 가능성으로 지난 달 26일부터 시정조치를 진행하고 있다.

랜드로버 디펜더 110 D240 등 21개 차종 1만4373대는 운전대 에어백 연결장치의 내구성 부족으로 인해 에어백 경고등이 점등되고, 충돌 시 에어백이 작동하지 않을 가능성으로 오는 3일부터 시정조치에 들어간다.

현대자동차의 투싼 등 2개 차종 5만4792대는 계기판 제어 소프트웨어 오류로 인해 계기판 깜빡임 또는 꺼짐이 발생하는 안전기준 부적합으로 오는 6일부터 시정조치에 들어간다. 볼보 XC60 등 7개 차종 5만5405대는 48볼트(V) 발전기 부속품 내구성 부족으로 인해 12V 배터리 및 엔진의 경고등이 점등되고, 스타트스탑 기능 사용 시 재시동이 되지 않을 가능성으로 오는 13일부터 시정조치에 들어가며, 부품 규격이 다른 XC40 1만1024대는 해당 부품을 수급하는 대로 시정조치에 들어갈 예정이다.

한편 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터에서 차량번호 또는 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.