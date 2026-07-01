장맛비 속 출근길. 임세준 기자
장맛비 속 출근길. 임세준 기자

[헤럴드경제=장윤우 기자] 한국의 1인당 실질 평균 자산이 2020년 이후 55% 넘게 불어난 것으로 나타났다.

지난달 30일(현지시간) 스위스 투자은행 UBS가 발표한 ‘2026 글로벌 자산 보고서’에 따르면 한국은 조사 대상 56개국 가운데 이 기간 실질 평균자산 증가율 1위를 차지했다.

UBS는 2020년부터 2025년까지 물가를 반영한 국가별 1인당 평균자산 변동을 집계했다. 한국의 증가율은 55%를 넘어 2위 러시아(37%), 3위 크로아티아(29%), 4위 노르웨이(27%)를 크게 앞섰다. 같은 기간 20% 이상 자산이 늘어난 나라는 9곳, 15% 이상은 8곳, 10% 이상은 8곳으로 조사됐다.

반대로 이 기간 자산이 줄어든 나라도 15곳에 달했다. 프랑스는 4.52%, 브라질은 3.13% 감소했고 네덜란드는 14.36%, 영국은 23.2% 줄었다. 이탈리아는 2020년 수준에서 거의 변화가 없었다.

안경에 비친 서울시내 주택의 모습. 이상섭 기자
안경에 비친 서울시내 주택의 모습. 이상섭 기자

한국은 중위자산 성장률에서도 상위권에 들었다. 2020년 대비 2025년 중위자산 증가율은 12%를 넘어섰다. 1위는 일본으로 50%를 웃돌았고 아랍에미리트(UAE)가 40% 이상으로 뒤를 이었다. 사이프러스와 태국, 인도는 20% 안팎의 증가율을 보였다. UBS는 조사 대상국 중 20곳에서 중위자산이 10% 이상 줄었다고 밝혔다.

보고서는 한국의 2025년 말 기준 1인당 평균자산을 31만1260달러로, 중위자산을 10만1739달러로 각각 집계했다. 평균자산 기준으로는 세계 19위, 중위자산 기준으로는 18위에 해당한다.

자산 불평등을 나타내는 지니계수는 0.57로 조사 대상국 중 44위를 기록했다. 지니계수가 낮을수록 자산 분배가 평등하다는 의미다.

UBS 수석 이코노미스트 폴 도노반은 “환율 변동이 국가 간 자산 성장률 차이를 가르는 가장 큰 요인”이라고 설명했다. 그러면서 “사람들은 자신의 자산을 절대적 수치가 아니라 타인과 비교해 인식하는 경향이 있다”고 강조했다.

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