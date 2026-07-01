“베네수엘라 국민들에게 위로…피해 복구에 보탬 되길”

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차그룹이 최근 대규모 지진으로 피해를 입은 베네수엘라의 복구를 위해 100만달러 규모의 성금을 지원한다고 1일 밝혔다.

현대차그룹의 성금은 대한적십자사를 거쳐 현지 구호 활동과 피해 복구 사업에 사용될 예정이다.

현대차그룹 관계자는 “갑작스러운 지진으로 어려움을 겪고 있는 베네수엘라 국민들에게 깊은 위로의 메시지를 전한다”며 “이번 지원이 피해 복구와 일상 회복에 조금이나마 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

현대차그룹은 글로벌 기업으로서 해외 대형 재난에 성금 및 생필품을 지원해 왔다. 앞서 ▷2025년 미국 캘리포니아 산불 ▷2023년 모로코 지진과 리비아 홍수, 튀르키예 지진 ▷2022년 미국 허리케인 이언 피해 등에 지원했다.

한편, 외신 보도에 따르면 베네수엘라 연쇄 강진으로 현재까지 공식 확인된 사망자는 1943명에 달한다. 사망자 수는 전날 발표 대비 224명 늘었다. 부상자 규모는 1만571명으로 전날 발표 수치(5034명) 대비 2배로 증가했다.