제네시스가 럭셔리 중형 SUV(스포츠유틸리티차량) GV70의 연식변경 모델 ‘2027 GV70’(사진)와 신규 디자인 패키지 ‘GV70 그래파이트 패키지’를 출시했다고 1일 밝혔다.

제네시스는 2027 GV70에 18인치 휠을 삭제하고 기존 19인치 휠을 기본 적용해 더욱 당당한 존재감을 표현했으며, 역동적인 디자인의 신규 19인치 휠을 추가하고 새로운 외장 색상 ‘트롬소 그린’을 추가해 고객 선택의 폭을 넓혔다.

아울러 고객 선호도가 높은 패널 타입의 1열 시트백 커버를 적용해 내장 디자인 완성도를 향상시키고, 휠하우스 패드의 두께를 증대해 방음 및 방진 성능을 더욱 강화했다.

또한, ▷파퓰러 패키지II ▷파노라마 선루프 ▷컨비니언스 패키지 ▷뱅앤올룹슨 사운드 패키지 등 최고급 사양들로 구성된 ‘프레스티지 패키지’를 신설했다.

이번에 새롭게 추가된 GV70 그래파이트 패키지는 역동적인 디자인 콘셉트를 적용해 스포티한 이미지를 강화한 것이 특징이다. GV70 그래파이트 패키지는 ▷유광 블랙 색상의 아웃사이드 미러 ▷레드도장 모노블럭(4P) 브레이크를 적용했다. 서재근 기자