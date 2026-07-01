국군사관학교 창설·통합선발 ‘2+2 제도’ 구상 “사관학교 ‘골든타임’ 놓치면 국가 생존 문제”

[헤럴드경제=전현건 기자] 안규백 국방부 장관이 육·해·공군 사관학교 통합을 축으로 한 ‘통합 교육 플랫폼’ 구축과 사관학교 교육개혁 완수를 공식화했다.

안 장관은 1일 국방부 대회의실에서 열린 전반기 전군 주요 지휘관 회의 모두발언을 통해 “사관학교는 각 군의 정예 장교 양성를 길러내는 곳에 머물러서는 안 된다”며 “미래 전장에 효과적으로 대응하고 사회를 이끌 국가 인재를 길러낼 수 있도록 패러다임의 근본적 전환이 필요한 시점”이라고 밝혔다.

그는 인공지능(AI)·드론·양자 등 첨단기술 확산과 2040년 이후 인구절벽으로 인한 병역자원 급감이 겹치는 상황을 언급하며 “결국 장교 한 명 한 명의 질이 더 중요해지는 시대”라고 진단했다.

안 장관은 “드론 전장을 설계하고 AI 기반 작전체계를 구상할 수 있는 장교를 지금 길러내지 않으면 2040년 이후 우리 군의 미래를 장담할 수 없다”며 “이 ‘골든타임’을 놓치면 그 공백은 곧바로 국익 손실이자 국가 생존의 문제가 될 수 있다”고 경고했다.

그는 사관학교 경쟁력 저하를 지적했다. 그는 “사관학교 입학성적이 계속 낮아지고 있다”며 “지금의 사관학교가 우수한 인재들에게 자신의 비전과 잠재력을 펼칠 수 있다는 확신을 주지 못한다는 방증”이라고 말했다.

그러면서 “교장에서 생도에 이르기까지 누구보다 열심히 임하고 있다는 점은 믿는다”면서도 “사관학교 교육의 비전과 목표, 교수진, 시설 및 인프라, 교육 커리큘럼 등 근본적 개혁이 시급하다”고 강조했다.

그는 “사관학교를 국가 인재 양성을 위한 커다란 그릇으로 재설계해야 한다”며 과학기술 교육과 각 군 특성화 교육이 조화를 이루는 ‘최고 수준의 통합 교육 플랫폼’ 구축을 목표로 제시했다.

이날 안 장관의 사관학교와 관련된 발언은 국방부가 추진 중인 ‘통합사관학교’ 구상과 직접 연결된다.

안 장관은 그간 여러 차례 육·해·공군 사관학교 통합 필요성을 공개적으로 언급해 왔으며 지난 4월에는 “육해공 통합사관학교를 통해 좋은 인재를 뽑고 우수 교원을 집중시켜 경쟁의 바구니를 확대하겠다”고 밝힌 바 있다.

국방부가 검토 중인 통합안의 골자는 ‘2+2 제도’다. 국군사관학교를 창설해 육·해·공군 사관생도를 통합 선발한 후 1·2학년 동안에는 통합된 기초 교양·공통 교육을 실시하고 3·4학년부터는 육군·해군·공군 등 각 군별 사관학교나 특화 교육기관으로 분리해 심화·전문화 교육을 받게 하는 방식이다.

안 장관은 합동 작전능력 제고를 사관학교 교육개혁의 핵심 논리로 제시했다.

그는 “우리는 통합적인 ‘전 영역 전장’을 말하지만 실제로는 육군의 전 영역 작전, 공군의 전 영역 작전, 해군·해병대의 전 영역 작전을 각자 이야기하고 있다”며 “각 군의 전문성은 지켜져야 하지만 그 전문성이 ‘칸막이’가 되어서는 안 된다”고 지적했다.

안 장관은 “합동성은 강화해야 하는 과제가 아니라 장교 양성과정 전반에 체질화해야 할 요소”라고 규정했다.

그는 “합동성은 야전에서 저절로 길러지지 않는다”며 “사관학교에서부터 함께 배우고, 함께 훈련하고, 함께 생각하는 과정을 통해 합동성을 체질화한 뒤 야전에서 더 다듬고 진화시켜 나가야 한다”고 말했다.

국방부는 사관학교 현장 의견을 반영한 구체적 교육개혁·통합안 발표를 이르면 7월 내로 목표로 하고 있다. 통합사관학교 추진 과정에서 각 군과 총동창회, 학부모 단체의 우려 해소와 공론화·숙의 절차를 병행하겠다는 입장이다.