[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 전원주가 최고급 실버타운을 둘러본 뒤 입주 의사를 밝혔다.

지난달 30일 유튜브 채널 ‘전원주인공’에는 ‘보증금만 수십억! 초호화 실버타운 입성한 전원주’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 전원주는 “얼마 전에 지인들을 만났는데 다들 실버타운이 너무 좋다고 하더라. 밥도 주고, 빨래도 해주고 아프면 병원도 데려가 준다고 해서 궁금했다”며 “가격은 상관없다. 나도 이제 나한테 돈 많이 쓰면서 살 거다”고 말했다.

이어 실버타운에 들어선 전원주는 46층 샘플룸과 한강 전망, 호텔급 인테리어는 물론 영화관, 스파, 골프연습장 등 다양한 시설까지 둘러본 연신 감탄을 쏟아내며 “실버타운이면 시골집 같은 곳을 생각했는데 완전 호텔에 들어가는 것 같다”고 말하며 만족감을 드러냈다.

입주 상담을 받던 전원주는 보증금 10억원과 최소 생활비 1인기준 월 생활비 500만원, 2인 기준 월 540만원이라는 설명을 듣고도 “계약서 가져와”라고 말하며 망설임 없는 반응을 보였다.

하지만 직원은 현재 대기 인원이 80명으로 평균 6개월에서 1년 정도 기다려야 한다고 설명했다.

그러자 전원주는 “얼마 살날도 없는데 1년을 기다리라고 하면 어떡하냐. 지금 90세를 향해 가고 있는데 죽을 때 들어오라는 거냐”고 말해 웃음을 자아냈다.