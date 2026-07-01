상용차 고객 대상 온라인 구매 환경 구축 ‘타이어셀렉트 로드캐시’ 앱 출시

[헤럴드경제=권제인 기자] 브리지스톤 타이어 세일즈 코리아는 트럭·버스용(TBR) 타이어 공식 온라인몰을 오픈하고 모바일 앱 ‘타이어셀렉트 로드캐시’를 출시했다고 1일 밝혔다.

새롭게 문을 연 온라인몰은 상용차 운전자가 차량과 운행 환경에 맞는 제품을 검색하고 구매할 수 있도록 지원한다. 온라인에서 구매한 타이어는 전국 브리지스톤 장착 네트워크를 통해 가까운 장착점에서 교체 서비스를 받을 수 있다.

브리지스톤은 온라인몰 오픈을 기념해 다양한 고객 혜택도 마련했다. 신규 회원 가입 고객에게 1만원 할인 쿠폰을 제공하고, 차량 등록 시 추가 1만원 할인 쿠폰을 지급한다. 두 쿠폰은 중복 사용이 가능하다. 타이어 구매및 장착 후 사용 후기를 작성한 고객에게는 최대 4만원 상당의 주유상품권을 제공한다. 정품 등록을 완료한 고객에게는 펑크 수리 쿠폰을 추가 증정한다.

함께 공개한 ‘타이어셀렉트 로드캐시’는 운행 거리에 따라 포인트를 적립하는 마일리지 리워드 서비스다. 최대 4만 포인트까지 적립할 수 있으며, 적립된 포인트는 앱과 브리지스톤 공식 온라인몰에서 현금처럼 사용할 수 있다. 해당 서비스는 트럭·버스 운전자뿐 아니라 승용차 운전자도 이용 가능하다.

송강호 브리지스톤 타이어 코리아 B2C 비즈니스팀장은 “이번 TBR 공식 온라인몰 오픈을 통해 상용차 고객도 온라인에서 보다 쉽고 편리하게 제품 정보를 확인하고 구매할 수 있는 환경을 마련했다”며 “앞으로도 온라인몰과 로드캐시 앱을 기반으로 디지털 서비스를 확대하고, 더욱 편리한 구매 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

브리지스톤은 안전하고 지속가능한 모빌리티를 위한 제품 및 솔루션 공급을 전문으로 하는 기업이다. 브리지스톤의 국내법인 브리지스톤 타이어 세일즈 코리아는 국내 도로환경에 적합한 브리지스톤의 다양한 제품과 서비스를 소비자들에게 제공하고 있다.

최근 람보르기니의 최신 모델인 ‘페노메노 로드스터’에 타이어를 독점 공급하는 파트너로 선정되는 등 글로벌 파트너사들과 접점을 넓히고 있다.