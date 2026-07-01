캠페인 통해 콘텐츠 시청 안전 가이드 제시 “안전 헤리티지, OTT까지 확장”

[헤럴드경제=서재근 기자] 금호타이어가 세계적인 엔터테인먼트 서비스 ‘넷플릭스’와 함께한 브랜드 캠페인 ‘금호타이어 넷!가이드’의 두 번째 시리즈를 공개했다고 1일 밝혔다.

‘금호타이어 넷!가이드’는 콘텐츠 시작 전 상영되는 영상을 통해 시청자들이 작품을 안전하고 몰입감 있게 즐길 수 있도록 유의사항을 안내하는 시청 에티켓 캠페인이다. 양사는 앞서 지난 3월 ‘오징어 게임’ 콘셉트로 제작한 1편을 공개한 바 있다.

이번 캠페인은 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥’을 모티프로 제작됐다. 영상은 ‘시청 전 안내’와 ‘시청 후 안내’ 등 총 2편으로 구성됐으며, 금호타이어 대표 캐릭터 ‘또로’와 ‘로로’가 무더위를 날릴 ‘솔로지옥’ 출연자로 깜짝 변신해 시청자들에게 색다른 볼거리와 즐거움을 선사한다.

금호타이어는 지난 3월 넷플릭스와 기업 브랜드 파트너십을 체결하고, 연간 3단계에 걸쳐 ‘금호타이어 넷!가이드’ 캠페인을 전개하고 있다. 이는 넷플릭스가 한국에서 최초로 진행한 기업 브랜드 파트너십의 일환으로, 금호타이어는 ‘또로’와 ‘로로’를 활용해 오랜 기간 구축해 온 안전 헤리티지를 OTT 서비스 공간으로 확장했다.

윤민석 금호타이어 G.마케팅부문 상무는 “금호타이어와 넷플릭스가 함께 선보이는 유쾌한 캠페인이 올여름 소비자들에게 일상 속 작은 즐거움이 되길 바란다”며, “앞으로도 다양한 플랫폼과 콘텐츠를 활용해 고객 접점을 넓히고, 금호타이어만의 안전 가치를 친근하게 전달할 것”이라고 말했다.

금호타이어는 2010년 대표 캐릭터 ‘또로’와 ‘로로’를 선보인 이후 CGV 극장 비상대피도 안내 광고, 골프존 비상대피도 스크린 광고 등 다양한 채널에서 캐릭터 마케팅을 이어오며 브랜드 가치를 제고해 왔다. 앞으로도 자사 캐릭터를 활용한 차별화된 콘텐츠를 통해 브랜드 경쟁력을 더욱 높여 나갈 방침이다.

한편, 금호타이어는 지난달 독일에서 열린 글로벌 타이어 전시회 ‘더 타이어 쾰른 2026(TTC 2026)’에 참가하는 등 글로벌 고객 접점을 넓히기 위해 적극 나서고 있다.