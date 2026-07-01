동물실험서 전립선 무게 19.3%·호르몬 72.2% 감소 농진청·한의학연 공동 연구…국제학술지 게재 아까시·밤꿀 이어 새 밀원수 발굴…양봉농가 소득 다변화 기대

[헤럴드경제=김선국 기자] 헛개나무꿀이 전립선 비대증 개선에 효과가 있다는 연구 결과가 나왔다. 농촌진흥청은 기능성 소재 개발과 함께 양봉농가의 새로운 소득원이 될 수 있도록 헛개나무꿀 연구와 보급을 확대할 계획이다.

농진청은 한국한의학연구원과 공동 연구를 통해 이 같은 결과를 확인했다고 1일 밝혔다. 연구 결과는 국제학술지 ‘Food Frontiers’에 게재됐다.

연구진은 전립선 비대증을 유도한 세포와 동물모델을 대상으로 헛개나무꿀의 효능을 확인했다. 세포실험에서는 염증 유발 단백질인 COX-2와 iNOS 발현이 각각 93%, 64% 감소했고, 전립선 조직을 딱딱하게 만드는 섬유화 관련 지표도 크게 줄었다.

동물실험에서는 전립선 비대증을 유도한 쥐에게 헛개나무꿀을 6주 동안 하루 600㎎/㎏씩 섭취시킨 결과, 전립선 무게는 19.3%, 전립선 비대를 촉진하는 호르몬인 디하이드로테스토스테론(DHT)은 72.2% 감소했다. 과도하게 증식한 전립선 상피 두께도 60.7% 줄어든 것으로 나타났다.

연구진은 헛개나무꿀에 풍부한 트리터페노이드 사포닌과 플라보노이드 배당체, 황 함유 화합물 등이 항염증과 면역 조절에 관여해 이 같은 효과를 낸 것으로 보고 유효 성분을 규명하기 위한 추가 연구를 진행하고 있다.

농진청은 헛개나무꿀을 건강기능식품 소재로 활용하기 위한 제형 개발과 임상 연구를 이어갈 계획이다. 전남 장흥 밀원단지와 연계해 헛개나무꿀 생산 기반을 확대하고 프리미엄 벌꿀 브랜드 육성도 추진한다.

헛개나무는 아까시꽃과 밤꽃 채밀이 끝나는 6월 말부터 7월 초까지 꽃이 피는 밀원수다. 농진청은 기후변화와 밀원 감소로 어려움을 겪는 양봉농가의 채밀 구조를 다변화하고 새로운 소득원을 마련하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

성제훈 농진청 국립농업과학원장은 “이번 연구는 국내 양봉산업의 채밀 구조를 다변화하고 다양한 벌꿀 소비를 촉진하는 전환점이 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 밀원 발굴과 효능을 입증해 농가 소득을 다각화하고 지역과 연계한 양봉산업 활성화를 지원하겠다”고 말했다.