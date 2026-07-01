인천-선양·칭다오·지난, 대구-장자제 정기편 재개 한중 항공 수요 회복 맞춰 운항 확대

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공은 한중 항공 수요 회복과 여름방학 시즌에 따른 관광 수요 증가에 맞춰 중국 노선 운항을 확대한다고 1일 밝혔다.

티웨이항공은 지난달 24일 ▷인천-선양 노선 운항을 재개한 데 이어, 1일부터 ▷인천-칭다오 ▷인천-지난 노선을 매일 운항하며 중국 정기편 운항을 확대한다. 또한 오는 9월 2일부터는 ▷대구-장자제 노선도 주 4회(월·수·금·일) 일정으로 재운항할 예정이다.

현재 티웨이항공은 ▷인천-우한 ▷청주-연길 ▷대구-연길 등 다양한 중화권 정기 노선을 운항하고 있으며, 이번 운항 확대를 통해 한중 간 항공편 선택의 폭을 더욱 넓히게 됐다.

여름 성수기 수요에 대응하기 위한 부정기편 운항도 이어간다. ▷인천-린이 ▷인천-윈청 ▷인천-하이라얼 ▷대구-후어하오터 ▷양양-연길 등 다양한 중국 노선에 부정기편을 편성해 한국과 중국을 오가는 여행객들의 이동 편의를 높일 계획이다.

특히, 시장 수요에 따라 정기편과 부정기편을 탄력적으로 운영하며 고객 선택권을 확대하고, 한중 노선 경쟁력을 지속 강화해 나갈 방침이다.

티웨이항공 관계자는 “여름방학과 휴가철을 맞아 보다 많은 고객들이 편리하게 중국 여행을 즐기실 수 있도록 운항을 확대했다”며 “앞으로도 계절별 여행 수요에 맞춘 노선 운영으로 고객 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.

한편, 티웨이항공은 지난 4월 진행한 ‘2026 안전캠페인’ ESG(환경·사회·지배구조) 자원순환 사내 바자회 수익금을 세이브더칠드런 ‘장애아동놀이지원사업’에 기부하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.