테스트 트랙‘한국테크노링’서 내마모성 검증 강화된 벨트 구조와 3D 커프 적용

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 소형화물트럭 및 밴 전용 타이어 ‘밴트라 트랜짓’을 국내 시장에 출시한다고 1일 밝혔다.

‘밴트라 트랜짓’은 장시간 고하중 운행이 잦은 상용차 운전자를 위해 개발된 제품으로, 최신 프로파일 설계 기술을 적용해 접지 면적을 최적화하고 하중을 고르게 분산시켜 이상마모를 억제하며, 기존 자사 제품 대비 약 15% 향상된 마일리지 성능을 제공한다.

아울러 연비절감형 롱마일리지 컴파운드를 적용해 타이어 회전 저항을 기존 제품 대비 7% 낮추며 연비 효율을 높였다. 최적화된 컴파운드 배합 기술을 기반으로 내구성과 경제성을 동시에 확보해 상용차 운전자의 효율적인 운행을 지원한다.

주행 안정성을 높이기 위한 구조 설계도 강화했다. 메인 스틸 벨트를 지지하는 두 겹의 보강 벨트와 엣지 폴딩 구조를 적용해 타이어 변형과 흔들림을 효과적으로 억제했으며, 3D 커프 기술을 통해 접지 면적을 안정적으로 유지한다. 이를 바탕으로 젖은 노면 그립력은 기존 자사 제품 대비 6%, 마른 노면 핸들링 성능은 8% 개선됐다.

특히, ‘밴트라 트랜짓’은 아시아 최대 규모 타이어 테스트 트랙 ‘한국테크노링’에서 진행한 극한 실차 테스트를 통해 뛰어난 성능을 입증했다. 1톤 화물을 적재한 차량으로 자갈 노면의 험로를 주행한 결과, 기존 자사 제품 대비 트레드 손상에 저항하는 능력이 더 우수한 것으로 확인됐다.

해당 제품은 12인치부터 20인치까지 총 22개 규격으로 운영된다.

한편, 한국타이어는 최근 영국 최대 규모 전기차 페스티벌인 ‘2026 런던-브라이튼 EV 랠리’를 후원하는 등 글로벌 고객 소통 접점을 넓히기 위해 다양한 활동을 이어가고 있다.